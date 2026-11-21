Ziyaretin kapsamı:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Akşahan, Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, yeni göreve başlayan müdüre başarı dileklerini iletme amacıyla samimi bir ortamda gerçekleşti.

Görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, iki kurum arasında ortak proje ve iş birliği olanakları üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Tarım ile sosyal denetim hizmetlerinin kesiştiği noktalar ve ortak yürütülebilecek uygulamalar gündeme geldi.

İfade edilen niyet ve kapanış:

Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, ziyaret ve iyi dilekler için Akşahan’a teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ RIFAT AKŞAHAN, BOLVADİN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ’NE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.