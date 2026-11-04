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Bomonti tünelinde sağanak sonrası dronla kaydedilen trafik kilidi

İstanbul'daki sağanak, Bomonti Tüneli'nde araç trafiğini durma noktasına getirdi; tünel ve giriş-çıkışlar dronla havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bomonti tünelinde sağanak sonrası dronla kaydedilen trafik kilidi

Bomonti tünelinde dron görüntüleri ne gösterdi:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Şişli'deki Bomonti Tüneli ve tünel giriş-çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluştu. Havadan alınan dron görüntüleri, araçların tünel içinde ve çevresinde yavaşladığını, bazı noktaların adeta durma noktasına geldiğini ortaya koydu.

Görüntülerde ana arterlerde ve ara yollarda oluşan yoğunluğun tünel çevresine de yansıdığı, girişlerde uzun beklemeler yaşandığı görülüyor. Dron, trafik akışının yavaşladığı bölgeleri net biçimde kaydetti.

şehir genelinde trafik üzerindeki etkiler:

Megakent genelinde etkili olan yağış, sürücüler için erişimi zorlaştırdı ve trafik yoğunluğunu artırdı. Ana arterler ile bağlantılı yolların da benzer şekilde etkilendiği, birçok noktada ilerlemenin güçleştiği dron görüntülerinde dikkat çekiyor.

Bomonti Tüneli'ndeki yoğunluk, tünel çevresindeki giriş ve çıkışlarda bekleyen araçları ve yavaşlayan trafiği görünür kıldı. Görüntüler, yağışın kentin trafik akışına anlık etkisini belgeleyerek şehir içi ulaşımdaki kesintilere işaret ediyor.

Yetkililerin ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini gösteren bu görüntüler, kentin farklı noktalarındaki trafik yoğunluğunun hava koşullarına bağlı olarak hızla değişebildiğini de gözler önüne seriyor.

Bomonti Tüneli&#039;ndeki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Bomonti Tüneli'ndeki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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