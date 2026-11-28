Operasyonun yürütülmesi:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Bornova ilçesinde yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla sera düzeneği kurulduğu tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi.
ele geçirilenler:
Adreste yapılan aramalarda 18 kök Hint keneviri ile kenevir yetiştirilmesinde kullanılan materyaller ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
ARAMALARDA 18 KÖK HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ İLE KENEVİR YETİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
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