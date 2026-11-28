Bornova'da yaşlı çifti hedef alan dolandırıcılık iddiası

İzmir'in Bornova ilçesinde, 25 Kasım tarihinde meydana gelen olayda kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi, yaşlı bir çifti Diyarbakır'da FETÖ olaylarına karıştıkları iddiasıyla tehdit ederek maddi değerlerini teslim etmelerini sağladı. Şüphelilerin kısa süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çiftin yaptığı şikâyet, polisin hızla harekete geçmesine yol açtı.

şüphelilerin yöntemi:

İddiaya göre şüpheliler, mağdurları soruşturma dışında tutacaklarını söyleyerek güven sağlayıp ikna etti. Çiftin verdiği ifade ve polisin yürüttüğü ilk çalışmada, şüphelilerin kendilerini resmî görevli gibi tanıtarak korkuya dayalı bir ikna yöntemi benimsediği belirlendi. Mağdurlar, güvenlik güçlerine yaptığı başvuruda yaşadıklarını anlattı ve soruşturma başlatıldı.

operasyon, ele geçenler ve adli süreç:

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla K.K., M.B. (32) ve M.A. (43) adlı şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 250 gram külçe altın, 5 bilezik, 2 Ata altını, 1 hassas terazi, 25 gram metamfetamin ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları, polis ekipleri tarafından eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan üç şüpheli, cezaevine gönderildi ve soruşturma süreçleri sürüyor.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK YAŞLI ÇİFTİ FETÖ SUÇLAMASIYLA KORKUTAN 3 ŞÜPHELİ, 250 GRAM KÜLÇE ALTIN, 5 BİLEZİK VE 2 ATA ALTININI ALARAK DOLANDIRDI.