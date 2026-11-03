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boşanma davası kaynaklı avukat takibi ceza getirdi

Samsun'da boşanma sürecindeki eşinin avukatını ofisten ve trafikte takip ederek tehlikeye atan mali müşavir Ö.U.'ya 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

boşanma davası kaynaklı avukat takibi ceza getirdi

mali müşavir Ö.U.'ya 6 ay 20 gün hapis cezası

Samsun'da, boşanma davası sürecinde olduğu öğrenilen taraflardan birinin avukatını hem büro çıkışında hem de trafikte ısrarlı şekilde takip ettiği iddiasıyla yargılanan mali müşavir Ö.U., mahkemece hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği tarih 5 Mart 2025 olarak kayıtlara geçti.

olayın gelişimi:

İddialara göre, boşanma aşamasındaki M.U.'nun avukatı Y.F.Ç., bürosundan çıktıktan sonra aracını kullanırken arkasından bir aracın uzun süre yakın mesafede kaldığını fark etti. Şüpheli sürücünün takibi sırasında süratin zaman zaman 130 kilometreye kadar çıktığı ve araçların trafikte tehlikeli anlar yaşadığı belirtildi. Korkuya kapılan avukat, polisi arayarak yardım talep etti ve en yakın karakola sığınarak şikâyetçi oldu.

Samsun Emniyeti ve kolluk birimlerince olayla ilgili tutanak tutulurken, soruşturma dosyasına kent güvenlik sistemi (KGS) görüntüleri ve diğer kamera kayıtları da dahil edildi.

mahkeme kararı ve gerekçesi:

Samsun 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Ö.U., suçlamaları reddetti; trafikte avukatla karşılaşmasının tesadüf olduğunu ve aracı tanımadığını savundu. Buna karşın mahkeme, dosyaya giren KGS kayıtları, kamera izleme tutanakları, bilirkişi raporları ve tanık beyanlarını bir bütün olarak değerlendirdi.

Deliller ışığında mahkeme, sanığın eşiyle devam eden boşanma davasından kaynaklı husumet nedeniyle avukatın aracını kasıtlı şekilde takip ettiğine kanaat getirdi ve Türk Ceza Kanunu'nun 123/A-1 maddesinde düzenlenen "ısrarlı takip" suçunu işlediği gerekçesiyle önce takdiren ve teşdiden 8 ay hapis cezasına hükmetti.

Yargılama sırasında sanığın olumlu tutumu ve diğer indirim nedenleri göz önünde bulundurularak mahkeme, cezada 1/6 oranında indirim yaparak hükmü 6 ay 20 güne düşürdü. Mahkeme ayrıca, sanığın sabıka durumu ve yeniden suç işleme eğilimi değerlendirildiğinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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