Boyabat'ta öğretmenler günü töreni:

Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Etkinlik 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve eğitim camiası bir araya geldi.

Programa Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ve Boyabat İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Özkan ile öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

programda öne çıkanlar:

Konuşmalarda öğretmenlik mesleğinin önemi üzerinde duruldu; katılımcılar eğitimin toplum için taşıdığı değeri ve öğretmenlerin fedakârlığını vurguladı.

kutlamanın kapanışı ve mesaj:

Program, öğretmenlere teşekkürlerin iletilmesi ve eğitim topluluğunun dayanışmasının pekiştirilmesi mesajıyla sona erdi.

BOYABAT’TA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI