Dolar 48,9949 +0,02%
Euro 55,5980 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.618,29 +0,79%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,10 -1,77%
--°

Boyabat'ta uzun yıllar hizmet veren eski hastanenin kontrollü yıkım süreci başladı

Boyabat'ta yeni hastane açılınca kullanılmayan eski binanın kontrollü yıkımına başlandı. İşlemler etaplı yapılacak ve bir aydan uzun sürebilir.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:06

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Boyabat'ta uzun yıllar hizmet veren eski hastanenin kontrollü yıkım süreci başladı

yıkım başladı:

Sinop’un Boyabat ilçesinde, yeni hizmet binasının faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan eski hastane binasının yıkımına başlandı. Bölge sakinleri ve yetkililer süreci yakından takip ediyor.

yıkım çalışmaları:

Çalışmalar iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yürütülüyor. Yıkımın etaplar halinde gerçekleştirileceği, işlemlerin bir aydan uzun sürebileceği bildirildi. Ekipler güvenlik ve çevre önlemlerine dikkat ederek ilerliyor.

alanın geleceği:

Uzun yıllar vatandaşlara sağlık hizmeti sunan binanın kaldırılmasıyla alanın geleceği yeniden gündeme geldi. Yıkımın tamamlanmasının ardından alanın hangi amaçla kullanılacağı konusunda ise kamuoyuna açıklanmış kesinleşmiş bir proje bulunmuyor; yetkililer ilerleyen süreçte karar verileceğini belirtiyor.

BOYABAT İLÇESİNDE, YENİ HİZMET BİNASININ FAALİYETE GEÇMESİNİN ARDINDAN KULLANILMAYAN ESKİ HASTANE...

BOYABAT İLÇESİNDE, YENİ HİZMET BİNASININ FAALİYETE GEÇMESİNİN ARDINDAN KULLANILMAYAN ESKİ HASTANE BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hı...
images

Vali Bakan'ın kayınpederi Tekirdağ'da toprağa verildi
images

İtfaiyecilere yangın ihbarı altında düzenlenen sürpriz kutlama
images

Doğayla kurulan köprü: Teksaslı avukatın Hakkari ve Yüksekova keşfi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan