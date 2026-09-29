Boyabat'ta uzun yıllar hizmet veren eski hastanenin kontrollü yıkım süreci başladı

yıkım başladı:
Sinop’un Boyabat ilçesinde, yeni hizmet binasının faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan eski hastane binasının yıkımına başlandı. Bölge sakinleri ve yetkililer süreci yakından takip ediyor.
yıkım çalışmaları:
Çalışmalar iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yürütülüyor. Yıkımın etaplar halinde gerçekleştirileceği, işlemlerin bir aydan uzun sürebileceği bildirildi. Ekipler güvenlik ve çevre önlemlerine dikkat ederek ilerliyor.
alanın geleceği:
Uzun yıllar vatandaşlara sağlık hizmeti sunan binanın kaldırılmasıyla alanın geleceği yeniden gündeme geldi. Yıkımın tamamlanmasının ardından alanın hangi amaçla kullanılacağı konusunda ise kamuoyuna açıklanmış kesinleşmiş bir proje bulunmuyor; yetkililer ilerleyen süreçte karar verileceğini belirtiyor.
BOYABAT İLÇESİNDE, YENİ HİZMET BİNASININ FAALİYETE GEÇMESİNİN ARDINDAN KULLANILMAYAN ESKİ HASTANE BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI.
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