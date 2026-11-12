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Boyabat’ta yaya geçidinde ani çarpma: 64 yaşındaki kadın tedaviye alındı

Boyabat Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı'nda motosikletin çarptığı 64 yaşındaki Ç.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boyabat’ta yaya geçidinde ani çarpma: 64 yaşındaki kadın tedaviye alındı

Boyabat’ta yaya-motosiklet çarpışması

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı mevkiinde meydana gelen kazada bir yaya yaralandı. Olay, kalabalık içindeki bir yayanın karşı istikamete geçmek istemesi sırasında gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşı tarafa geçmek isteyen Ç.K. (64) adlı kadının, iddiaya göre aniden yola atlaması sonucu, Boyabat istikametine doğru seyir halinde olan 19 AFE 930 plakalı motosikletin çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastane sevki ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı, kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili tespitlerin soruşturma tamamlandığında netlik kazanacağı bildirildi.

Olay, bölgedeki trafik akışı ve yaya güvenliği açısından yeniden dikkat çekti. Yetkililerden ve görgü tanıklarından alınan bilgilerle yürütülen inceleme devam ediyor.

SİNOP&#039;UN BOYABAT İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAŞLI KADIN YARALANDI.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAŞLI KADIN YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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