Bozcaada'da Sahil Güvenlik'ten denizde hızlı tıbbi tahliye

Bozcaada'da denizde gerçekleştirilen acil tahliye

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde kanlı kusma şikayeti bildiren bir hasta için 112 ekipleri ve deniz ekipleri ortak bir müdahale gerçekleştirdi. Olayda, 35 yaşındaki P.K. hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından tıbbi tahliye talebi iletildi.

Müdahale ve nakil süreci:

Bildirim üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi harekete geçti. Sağlık personeli eşliğinde hasta, görevli ekip tarafından TCSG-16 sahil güvenlik botuna alınarak deniz yoluyla nakledildi.

Hastanın teslimi ve tedavi:

Sahil Güvenlik botu, hasta ve sağlık ekibini Geyikli Feribot iskelesine getirerek iskeleden hazır bekleyen ambulansa teslim etti. İlgili kaynaklar, hastanın sağ ve bilinci açık şekilde ambulansa verildiğini belirtti. P.K., daha sonra Çanakkale'ye sevk edilerek ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay, kara ve deniz ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede sonlandırıldı; yetkililer benzer acil durumlarda yerel çağrı hatlarının ve deniz ekiplerinin hızlı reaksiyonunun önemine dikkat çekti.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE KANLI KUSMA NEDENİ 35 YAŞINDAKİ BİR HASTANIN TIBBİ TAHLİYESİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.