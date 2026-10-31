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Bozüyük kapalı semt pazarında dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Bozüyük'te polis ekipleri Kapalı Semt Pazarı'nda 102 vatandaşa dolandırıcılık, ev hırsızlığı önlemleri, KADES ve kadına yönelik şiddet hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük kapalı semt pazarında dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Bozüyük kapalı semt pazarında bilgilendirme çalışması

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Kapalı Semt Pazarı’nda bilgilendirme faaliyeti yürüttü. Ekiplerin çalışmasında 102 vatandaşa ulaşıladı ve güvenlik konularında rehberlik sağlandı.

Hangi konular anlatıldı

Vatandaşlara en sık kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile bu tür girişimlere karşı alınabilecek korunma yolları aktarıldı. Ayrıca evden hırsızlığa karşı alınabilecek basit ama etkili önlemler hakkında açıklamalar yapıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasının işleyişi ve başvuru yolları hakkında da bilgi verildi.

Uygulama ve dağıtılan materyaller

Ekipler, genel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yaparken vatandaşlara konuyla ilgili broşürler dağıttı. Faaliyet sırasında verilen bilgilerle halkın hem dolandırıcılığa hem de ev güvenliğine karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Çalışma, yerinde bilgilendirme ve broşür dağıtımı yoluyla toplumun güvenlik farkındalığını artırmayı hedefleyen rutin uygulamalar kapsamında gerçekleştirildi.

BİLECİK’TE VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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