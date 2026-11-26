çalışmanın kapsamı:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Kapalı Semt Pazarı’nda 45 vatandaşla bir araya gelerek evden hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Ekipler, gerçekleştirilen çalışma ile yerel halkı doğrudan bilgilendirmeyi hedefledi.

verilen bilgiler ve odak noktaları:

Toplantıda evden hırsızlık olayları ve bu tür suçlara karşı alınabilecek tedbirler hakkında açıklamalar yapıldı. Ayrıca dolandırıcılık yöntemleri, KADes (Kadın Acil Destek) uygulaması ve genel güvenlik konuları ele alındı. Polisler, vatandaşların konuya dair farkındalığını artırmaya yönelik pratik bilgiler paylaştı.

etkileşim ve bilgilendirme materyalleri:

Ekipler, bilgilendirme konuşmalarının ardından katılımcılara broşür dağıtarak anlatılan konuların kalıcılığını sağlamaya çalıştı. Çalışma, pazar gibi halkın yoğun olduğu bir alanda gerçekleştirilerek daha geniş bir kitleye ulaşması amaçlandı.

Polisin bu tür saha bilgilendirmeleri; doğrudan iletişim, kısa bilgilendirmeler ve materyal dağıtımıyla halkın güvenlik bilinç düzeyini yükseltmeyi ve dolayısıyla benzer olayların önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

POLİS EKİPLERİNDEN EVDEN HIRSIZLIĞA KARŞI UYARI