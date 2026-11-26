Bozüyük'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı ve cezaevine teslim edildi

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 'hükümlü kaçması' kaydı olan M.T.'yi yakalayarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.