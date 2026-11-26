Bozüyük'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı ve cezaevine teslim edildi
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, aranan bir şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyon, ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.
yakalama süreci:
Ekiplerin saha çalışmasıyla tespit edilen şüpheli hakkında yapılan incelemede, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası
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