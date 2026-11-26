Bozüyük'te geleceğe sağlık yatırımı: çocuklara yaşam alışkanlıkları öğretildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programına Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı katıldı.

etkinlikte neler yapıldı:

Kaymakam Helvacı, program kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek öğrencilerle bir araya geldi ve çocuklarla sohbet etti.

kaymakamın vurgusu:

"Çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasına katkı sunan bu tür etkinlikleri önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ