Bozüyük'te dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilkent Mahallesinde yürüttükleri çalışma kapsamında vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.

ziyaret ve bilgilendirme:

Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında 5 iş yerini ziyaret etti ve toplam 36 vatandaşa bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde özellikle 112 Acil İhbar Hattının etkin kullanımı, sahte para ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularına değinildi.

Vatandaşlara yapılan bilgilendirmenin yanı sıra, uygulamalı örnekler ve dikkat edilmesi gereken noktaları içeren broşürler de dağıtıldı.

amaç ve devam eden çalışmalar:

Polis ekipleri, toplumda güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda benzer ziyaretlerin diğer mahalle ve iş yerlerine de taşınacağı ifade edildi.

BİLECİK'TE DOLANDIRICILIK UYARISI