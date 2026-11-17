Denetim detayları:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Kontroller Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yapıldı.
Sorgulama ve tespit:
Denetimler sırasında toplam 227 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede 1 kişinin askerlik yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Yapılan işlem:
Tespit edilen kişiye ilişkin gerekli tebligat işlemi uygulandı ve konuya dair işlem kayıtları ilgili birimlere iletildi.
BİLECİK’TE ASKER KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ
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