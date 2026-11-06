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Bozyazı'da öğrenciler sahnede Kızılay'ı ve afet dayanışmasını anlattı

Tekmen Ortaokulu'nda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler deprem canlandırmaları, aşevi kurulumu ve gönüllülükle dayanışmayı öğrendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bozyazı'da öğrenciler sahnede Kızılay'ı ve afet dayanışmasını anlattı

Etkinliğin açılışı ve sahne gösterileri:

Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Tekmen Ortaokulu'nda düzenlenen program, Türk Kızılay’ın kuruluşunun 158’inci yılı kapsamında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte okul yönetimi, Müdür Hüsnü Öztürk ve Müdür Yardımcısı Bekir Doğanun katkılarıyla, organizatör öğretmen Emine Günnaz Cesurların öncülüğünde öğrenciler hazırlanan gösterileri sundu.

Öğrenciler Kızılay’ın insani yardım çalışmalarını canlandırmalarla aktardı; sahnede yapılan kısa rollerle yardım süreçleri ve afet anındaki koordinasyon gösterildi. Program boyunca şiirler okundu, Kızılay Marşı seslendirildi ve katılımcılarda dayanışma bilinci pekiştirildi.

Afet eğitimleri ve uygulamalı canlandırmalar:

Etkinlikte özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler canlandırıldı. Öğrenciler afet anında yaşananları, güvenli davranışları ve yardımlaşmanın önemini pratik sahnelerle anlattı. Okul bahçesine çadır kurularak afet ortamı oluşturuldu, aşevi düzeni hazırlandı ve yardım kolileri oluşturularak acil müdahale süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Bu canlandırmalar, öğrencilerin afetlere hazırlık ve acil durumlarda dayanışma gerekliliğini gözle görülür şekilde deneyimlemesini sağladı. Program aynı zamanda gençlere gönüllülüğün temel ilkelerini aktarmayı hedefledi.

Kızılay tanıtımı, gönüllüler ve etkinlik kapanışı:

Bozyazı Kızılay Hizmet Merkezi personeli Tolga Uğuz, Kızılay’ın yurt içi ve yurt dışındaki yardım faaliyetleri, afetlerde üstlendiği görevler ve gönüllülük çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Etkinliğin ortak sloganı olarak ’Nesiller değişir, hilale adanmış yürekler değişmez’ benimsendi ve bu söylemle iyilik, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin geleceğe aktarılması vurgulandı.

Programın sonunda Bozyazı Kızılay Hizmet Merkezi gönüllüleri öğrencilerle futbol oynayarak sohbet etti; etkinlik, Kızılay aracından yapılan ikramlarla ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA TEKMEN ORTAOKULUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA TEKMEN ORTAOKULUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, HAZIRLADIKLARI GÖSTERİLERLE KIZILAY’IN İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNİ VE AFETLERDE DAYANIŞMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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