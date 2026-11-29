BŞEÜ'nün uluslararası performansı:

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda uluslararası istikrarını sürdürdüğünü açıkladı. Üniversite, 2026'da 601-800 bandında yer aldığı konumunu 2027 sıralamasında da korudu. 2026'da 94 ülkeden 911 üniversitenin değerlendirildiği sıralamaya, 2027'de 102 ülkeden 1.058 üniversite dahil edildi; bu artış küresel rekabetin yoğunlaştığına işaret ediyor.

Ulusal sıralamadaki yükseliş:

Kaplancıklı, artan değerlendirme sayısına rağmen üniversitenin ulusal sıralamada dikkat çekici bir ilerleme kaydettiğini belirtti. BŞEÜ, 2026'da Türkiye'den değerlendirilen üniversiteler arasında 54. sırada bulunurken, 2027'de 44'üncü sıraya çıkarak 10 basamaklık bir yükseliş gerçekleştirdi. Rektör, bu sonucun disiplinlerarası araştırma kapasitesinin ve bilimsel üretkenliğin sürdürülebilirliğine dair olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı.

Strateji ve gelecek hedefleri:

Üniversite, elde edilen sonuçları kurum stratejileriyle ilişkilendirerek araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmeye, farklı disiplinler arasında ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmaya ve uluslararası akademik görünürlüğünü artırmaya devam edeceğini açıkladı. Kaplancıklı, bu hedeflere yönelik akademik iş birliklerinin ve disiplinlerarası projelerin önemine dikkat çekti.

BŞEÜ, DİSİPLİNLERARASI BİLİM SIRALAMASI'NDA 10 BASAMAK YÜKSELDİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI