BŞEÜ'de 689 öğrenci üniversite birimlerinde çalışmak üzere kura ile belirlendi

kura çekimi tamamlandı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışarak iş deneyimi kazanacak öğrencileri belirlemek amacıyla noter huzurunda kura çekimi düzenledi. Yapılan çekim sonucunda toplam başvurular arasından 689 öğrenci asıl olarak seçildi.

kura süreci ve başvuru yoğunluğu:

Üniversitenin açıkladığı verilere göre programa yoğun ilgi gösterildi; toplam 4 bin 560 öğrenci başvuruda bulundu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekimde şeffaf bir süreç izlenerek asil öğrenciler belirlendi.

öğrencilere sağlanan fırsatlar:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kura sonucunda belirlenen öğrenciler, eğitim hayatlarını aksatmadan üniversitenin farklı birimlerinde görev alacak. Öğrenciler bu sayede çalışma hayatını yakından tanıma, mesleki deneyim kazanma ve gelir elde etme imkânı bulacak" dedi. Yetkililer, uygulamanın öğrencilerin mesleki deneyim edinmesi ve eğitimle uyumlu çalışma imkânları sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı.

BŞEÜ’DE ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNDE GÖREV ALACAK 689 ÖĞRENCİ KURAYLA BELİRLENDİ