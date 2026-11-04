Dolar 50,0176 +0,07%
Euro 56,2320 +0,54%
Bist 11.216,06 +1,75%
Altın Gram 6.483,70 +2,32%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 104,19 +0,57%
--°

BŞEÜ'de 689 öğrenci üniversite birimlerinde çalışmak üzere kura ile belirlendi

BŞEÜ'nün 2026-2027 dönemi için 4 bin 560 başvuru arasından noter huzurunda yapılan kura ile 689 öğrenci üniversite birimlerinde görevlendirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'de 689 öğrenci üniversite birimlerinde çalışmak üzere kura ile belirlendi

kura çekimi tamamlandı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışarak iş deneyimi kazanacak öğrencileri belirlemek amacıyla noter huzurunda kura çekimi düzenledi. Yapılan çekim sonucunda toplam başvurular arasından 689 öğrenci asıl olarak seçildi.

kura süreci ve başvuru yoğunluğu:

Üniversitenin açıkladığı verilere göre programa yoğun ilgi gösterildi; toplam 4 bin 560 öğrenci başvuruda bulundu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekimde şeffaf bir süreç izlenerek asil öğrenciler belirlendi.

öğrencilere sağlanan fırsatlar:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kura sonucunda belirlenen öğrenciler, eğitim hayatlarını aksatmadan üniversitenin farklı birimlerinde görev alacak. Öğrenciler bu sayede çalışma hayatını yakından tanıma, mesleki deneyim kazanma ve gelir elde etme imkânı bulacak" dedi. Yetkililer, uygulamanın öğrencilerin mesleki deneyim edinmesi ve eğitimle uyumlu çalışma imkânları sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı.

BŞEÜ’DE ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNDE GÖREV ALACAK 689 ÖĞRENCİ KURAYLA BELİRLENDİ

BŞEÜ’DE ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNDE GÖREV ALACAK 689 ÖĞRENCİ KURAYLA BELİRLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rönesans'tan Malatya'ya eğitim yatırımı: iki okul 1.680 öğrenciye kapı açıyor
images

Rektör Aydın'dan başkent görüşmesi: İçişleri Bakanı Çiftçi ile rektör heyeti bir...
images

Polateli'de traktör sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması
images

Antakya'da mandalina atölyesi: lezzet ve sosyal katılım günü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaza sonrası kaçtı, billboardların arkasından gizlice izledi

Şırnak’ta kadınların isteği gerçeğe dönüştü: mahalleye tandır evi

Rönesans'tan Malatya'ya eğitim yatırımı: iki okul 1.680 öğrenciye kapı açıyor

Sümer spor kompleksinin geleceği için şeffaflık çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı