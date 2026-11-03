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BŞEÜ’de Söğüt Meslek Yüksekokulunda modüler eğitim ve akreditasyon hedefi

BŞEÜ Söğüt Meslek Yüksekokulu akademik kurulunda yeni programlar, modüler eğitim ve meslek yüksekokullarına akreditasyon hedefleri ele alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ’de Söğüt Meslek Yüksekokulunda modüler eğitim ve akreditasyon hedefi

Toplantı ve katılımcılar:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulunun 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile yüksekokul akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin yüksekokulun mevcut durumu, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitim programı ve modüler dönüşüm:

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri arasında yeni eğitim programlarının açılması ve mevcut programların gözden geçirilmesi yer aldı. Rektör Kaplancıklı, yükseköğretimdeki değişimlere işaret ederek eğitim programlarının sadeleştirilmesi, ders içeriklerinin ve sayıların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, birbiriyle ilişkili derslerin birleştirilmesi ve derslerin işlevselliğinin artırılması için atılması gereken adımları değerlendirdi.

Kaplancıklı, modüler eğitim sistemlerine geçişin ve mikro yeterlilik programlarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Bu yaklaşımın, öğrencilerin iş dünyasının ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilecek yetkinlikler kazanmasını sağlayacağı; ayrıca programların tercih edilebilirliğini artıracağı belirtildi.

Akreditasyon ve kurumsal hedefler:

Akademik kurulda ayrıca meslek yüksekokullarının akreditasyon süreçlerine dâhil edilmesi planları ele alındı. Rektör, BŞEÜ olarak elde edilen iki yıllık kurumsal akreditasyon başarısının meslek yüksekokullarına taşınmasının hedeflendiğini söyledi ve bu doğrultuda gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü aktardı. Akreditasyonun, kalite güvencesi, müfredat uyumu ve mezunların iş gücü piyasasına uyumu açısından stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Toplantı kapsamında, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik somut adımların planlanması ve uygulama takviminin oluşturulması üzerine istişareler yapıldı. Katılımcılar, yüksekokulun tarihî ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli öğrenci yetiştirmeye odaklı bir eğitim misyonunun sürdürüleceği konusunda mutabık kaldı.

2026-2027 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından toplantı sonlandırıldı. Yüksekokul yönetimi önümüzdeki dönemde program yenilemeleri, modüler eğitim pilot uygulamaları ve akreditasyon hazırlıkları için adımları hızlandırmayı planlıyor.

BŞEÜ&#039;DE YENİ PROGRAM VE MODÜLER EĞİTİM GÜNDEMİ

BŞEÜ'DE YENİ PROGRAM VE MODÜLER EĞİTİM GÜNDEMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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