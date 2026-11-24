AK Parti heyeti BTÜ'de

AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Osman Mesten ve Refik Özen ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ve rektör yardımcıları ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin eğitim, araştırma ve sanayi ile kurduğu iş birlikleri ile son dönemde hayata geçirilen projeler ele alındı.

üniversitenin stratejik hedefleri ve gelişim süreci:

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, göreve geldiği 2022 yılından bu yana BTÜ'nün öğrenci odaklı, araştırma ve geliştirme temelli, sanayiyle entegre ve uluslararası görünürlüğü yüksek bir üniversite olma hedefiyle hareket ettiğini vurguladı. Çağlar, üniversitenin genç, dinamik ve yenilikçi bir yapı olduğunu belirterek gelişimi bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını ifade etti.

araştırma ve proje kapasitesindeki ivme:

BTÜ'nün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin üniversitenin öncelikli eksenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Çağlar, akademisyenlerin proje üretme kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sayısal olarak BTÜ'nün ulusal proje sayısında hızlı bir artış yaşandığı vurgulandı: 2022'de 11 olan ulusal proje sayısı, 2023'te 19, 2024'te 21, 2025'te 28 ve 2026'da 66 projeye ulaştı. Bu artışın, üniversitenin araştırma ekosisteminin güçlendiğinin açık göstergesi olduğu kaydedildi.

Yalnızca proje sayısındaki yükselişle sınırlı kalmayan performansın, bilimsel yayınların niteliği, patent çalışmaları ve araştırma altyapılarındaki gelişmelerle de desteklendiği belirtildi. BTÜ'nün uluslararası yayın kalitesinde araştırma üniversiteleri ortalamasını aştığı; Q1–Q2 yayın oranının %81,3 seviyesine ulaştığı ifade edildi.

sanayi iş birlikleri ve teknoloji ekosistemi:

Rektör Çağlar, Bursa'nın güçlü sanayi altyapısının üniversite için önemli bir avantaj sunduğunu belirterek, üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca bilgi aktarımı olarak görmediklerini; ortak sorunların çözümü ve birlikte değer üretme süreci olarak konumlandırdıklarını söyledi. Akademik bilgi ile sektör ihtiyaçlarını eşleştirecek iş birliği modelleri geliştirildiği, firmaların Ar-Ge süreçlerine katkı sunulduğu vurgulandı.

BTÜ bünyesindeki laboratuvar yapılarına ve test altyapılarına da dikkat çeken Çağlar, TÜRKAK tarafından tescillenen ve güvenilir test ve analiz hizmeti sunan BTÜ-MERLAB'ın yeni binaya taşınacağını bildirdi. Bu adımın hem araştırma kalitesine hem de sanayiye yönelik hizmet kapasitesine olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

teknopark ve yatırım planları:

BursaTeknopark kapsamındaki kapasite artırımı çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Çağlar, planlanan yeni teknopark binasının 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını, bu alanın %61'inin kiralama alanı olarak değerlendirileceğini söyledi. Yeni binanın hedef kapasitesinin 350 Ar-Ge firması ve 100 kuluçka firmasına ev sahipliği yapmak olduğu ifade edilerek, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilme sürecinde olduğu bildirildi.

kampüs yatırımları ve öğrenci yaşamı:

Üniversitenin fiziki altyapısına yapılan yatırımların sürdüğü, kampüs koşullarının ve öğrenci yaşam alanlarının iyileştirilmesine öncelik verildiği vurgulandı. Bu kapsamda öğrencilerin sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak alanların oluşturulduğu, BTÜ Kafe ve nitelikli spor tesislerinin hizmete alındığı belirtildi. Yakın dönemde hayata geçirilecek yeni Öğrenci Merkezi projesiyle öğrencilerin akademik yaşamlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak bir ortam sağlanacağı aktarıldı.

Ayrıca, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde iki yeni öğrenci yurdunun hizmete alındığı; kız öğrenci yurdu kapasitesinin 1.100, erkek öğrenci yurdu kapasitesinin ise 800 olduğu bildirildi. Üniversitenin yeni eğitim binası çalışmalarına da değinilerek, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi'nin yer alacağı 12 bin metrekarelik yeni binada modern bir konferans salonunun bulunacağı belirtildi.

heyetin değerlendirmesi ve destek taahhüdü:

AK Parti Bursa heyeti, BTÜ'nün son yıllarda eğitim, araştırma, sanayi iş birlikleri ve teknoloji alanlarında elde ettiği başarılardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek üniversitenin gelişim sürecini takdir etti. Heyet, BTÜ'nün Bursa'nın akademik ve teknolojik gelişimine sağladığı katkıların önemine vurgu yaparak, üniversiteye yeni yatırımlar kazandırma ve öğrenciler ile Ar-Ge ekosistemine destek olma taahhüdünü yineledi.

Toplantı, tarafların üniversitenin büyüyen ve gelişen yapısının korunması ve güçlendirilmesi yönündeki ortak kanaati ile sona erdi; Rektör Çağlar nezdinde tüm akademisyenlere başarı dilekleri iletildi.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET EDEN AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLLERİ VE AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, BTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NACİ ÇAĞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM, ARAŞTIRMA, SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ VE HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERLE ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR ELE ALINDI. REKTÖR ÇAĞLAR, BTÜ’NÜN GELİŞİM SÜRECİ, MEVCUT ÇALIŞMALARI VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.