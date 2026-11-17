fabrika ve üretim kapasitesi:

Bolvadin Belediyesi bünyesindeki Bolvadin Halk Ekmek Fabrikası, Erkmen Mahallesi'nde üretime devam ediyor. Tesisten gelen bilgilere göre günlük ortalama 12 bin 500 adet ekmek üretiliyor ve dağıtıma sunuluyor.

Ekmek Fabrikası Sorumlusu İsa Kumral, üretimin belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Kumral, üretim sürecinde emeği geçen herkesten Allah razı olmasını dileyerek memleket ve hemşehrilere hizmet etme hedefini dile getirdi.

fiyat kararı ve amaç:

Belediye yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, ilçe sakinlerinin temel gıdaya erişimini desteklemek amacıyla Halk Ekmek satış fiyatının 2027 yılı boyunca 5 TL olarak sabit tutulması planlanıyor. Yetkililer, fiyat politikasının sosyal belediyecilik ilkesiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Kararın uygulanmasıyla ilgili yetkililer, üretim kapasitesi ve dağıtım ağı sayesinde ilçe genelinde ekmeğin erişilebilir kalmasının hedeflendiğini aktardı. Belediye Başkanı Veteriner Derviş Aynacı'nın talimatıyla sürdürülen uygulamanın dar gelirli aileler için kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

Ekmek üretimi ve fiyat kararına ilişkin duyuru, Bolvadin Belediyesi tarafından kamuoyuna iletildi.

BOLVADİN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HALK EKMEK FABRİKASI'NDA ÜRETİLEN VE 5 LİRADAN SATILAN EKMEKLERİN, 2027 YILINDA DA AYNI FİYATLA SATIŞA SUNULACAĞI BİLDİRİLDİ