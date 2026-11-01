Bu takım yeniden ayağa kalkacak, diyor Çağdaş Çavuş

maç sonrası değerlendirme:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında sahasında Boluspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Çağdaş Çavuş, gelişme sürecine dair ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

saha planı ve ilk yarıda yaşanan aksaklıklar:

Çavuş, göreve geldikten sonra geçen süreyle ilgili olarak takımın kısa hazırlık sürecine dikkat çekti: "Geldiğimiz süre içerisindeki bu 3 günde, 4. günde maç oynadığımız bir ortam var." Teknik adam, maç öncesi rakibi baskı altında tutup hataya zorlayacak bir plan yaptıklarını ancak sahadaki uygulamanın antrenmanda çalışılan düzeyde gerçekleşmediğini söyledi.

Planlarının rakip alanda baskı kurup oyunun coşkusunu artırmak üzerine kurulu olduğunu belirten Çavuş, sahadaki yerleşim hataları ve temaslardan kaçınmanın iki basit gol yemelerine yol açtığını vurguladı: "İster istemez çok iki tane basit golü yiyip bir anda farklı bir reaksiyon ortaya çıktı."

ikinci devre müdahaleleri ve tempo kaybı:

Karşılaşmanın son 20 dakikasında sistem değişikliğine gittiklerini aktaran Çavuş, "İkinci devrede hem oyuncu değişiklikleri hem sonundaki son periyotta, son 20 dakikalık periyottaki tamamen sistem değişikliği de ister istemez oyunun temposunu, ritmini, gücünü hiçbir şey arttırmadı" değerlendirmesinde bulundu. Bu değişikliklerin beklenen ivmeyi sağlayamadığını, dolayısıyla üretkenliğin düştüğünü söyledi.

Genel olarak maç önü planlarının sahada uygulanamadığını, zaman zaman takımın çok geride kalarak isteneni veremediğini ifade etti: "Maçın geneline baktığınızda oyunun, yani maç önü planımızda oyuna hükmetmek gibi bir düşüncemizde hiç hükmetmeden ondan sonra ve zaman zaman da bu oyunun içerisinde çok fazla geride kalarak istediğimiz durumu gerçekleştiremedik."

süreç, birlik ve ileriye dönük adımlar:

Çavuş, maçtaki tablo için oyuncuları veya iç düzeni suçlamanın doğru olmayacağını belirtti ve takıma birlik çağrısı yaptı. Basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Burada oyuncu grubunu veya içerideki durumu suçlayacak hiçbir durum yok."

Yarın toplanıp çalışmalara devam edeceklerini söyleyen teknik adam, eksik ve sakat oyuncuların dönmesinin toparlanmayı hızlandıracağını ekledi. "Umut ediyorum yarın toplandıktan sonra tekrardan bu takımı ayağa kaldırarak devam edeceğiz" sözleriyle toparlanma kararlılığını vurguladı.

Çavuş, sürecin sabır ve doğru adımları gerektirdiğini vurgularken içerde kimsenin birbirini aşağı çekmemesi gerektiğini, aksi takdirde işin zorlaşacağını ifade etti. Hedeflerinin takımı ve şehri daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu belirterek, bu dönemi bir süreç olarak gördüklerini aktardı.

BOLUSPOR MAÇINDAN PUANSIZ AYRILAN SİVASSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ MAÇIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “UMUT EDİYORUM YARIN TOPLANDIKTAN SONRA TEKRARDAN BU TAKIMI AYAĞA KALDIRARAK DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.