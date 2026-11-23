Buca otoyolunda akrobasi yapan sürücüye idari ve adli işlem

İzmir’in Buca ilçesinde otoyol üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı sosyal medya görüntüleriyle tespit edilen U.S.G. (20), trafik ekipleri tarafından yakalandı.

olayın gelişimi:

İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik çalışmaları kapsamında, 20.11.2026 günü saat 03.00 sıralarında Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü üzerinde yapılan incelemeler sonrası U.S.G. belirlendi ve yakalandı. Tespit, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarındaki görüntüler üzerinden sağlandı.

uygulanan yaptırımlar ve soruşturma:

Yapılan incelemede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motosikletle akrobatik hareket yapmak ve kask takmamak ihlalleri tespit edildi. Sürücüye toplam 48 bin 500 lira trafik idari para cezası uygulandı, motosikleti ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, şüphelinin aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, trafik denetimlerinin sosyal medya kaynaklı tespitlerle birleştiğinde ihlallerin hızla belirlenip yaptırıma dönüştürülebildiğini gösteriyor. Yetkililer, benzer eylemlerin hem sürücü hem de çevredekiler için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

Akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne 48 bin 500 lira ceza kesildi