olayın seyri:

İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yürüttükleri çalışmada 20.11.2026 günü saat 03.00 sıralarında Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparken sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinden U.S.G. (20) adlı sürücüyü tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede U.S.G.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motosikletle akrobatik hareket yapmak ve kask takmamak ihlallerinden işlem yapıldı.

uygulanan idari ve adli işlemler:

İhlaller nedeniyle sürücüye toplam 48 bin 500 lira trafik idari para cezası kesildi. Sürücünün motosikleti, trafik güvenliğini tehlikeye atma gerekçesiyle 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi hakkında idari işlem neticesinde daimi olarak iptal edildi. Bunun yanı sıra, şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, benzer davranışların hem sürücünün kendisi hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, sosyal medyada paylaşılan tehlikeli görüntüler üzerinden tespit ve yaptırım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

BUCA İLÇESİNDE OTOYOL ÜZERİNDE MOTOSİKLETİYLE AKROBATİK HAREKETLER YAPAN SÜRÜCÜYE 48 BİN 500 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANARAK EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ.