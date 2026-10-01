Bucakşeyhler'de Seyit Zekeriyya Hazretleri türbesi restore edilip ziyarete açıldı

Seyit Zekeriyya Hazretleri türbesi yeniden ibadete açıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi’nde bulunan Seyit Zekeriyya Hazretleri türbesi, hayırseverlerin katkılarıyla restore edilerek ziyaretçilere ve ibadete açıldı. Açılış töreni, Bucakşehler mezarlığında yapılan duaların ardından gerçekleşti ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Restorasyonu yürüten ekip ve tarihi vurgular:

Türbenin restore edilmesine öncülük eden araştırmacı yazar Mahmut Öz, Seyit Zekeriyya Hazretleri’nin 1300 yılında Seyyid-i Harun Velinin işaretiyle Manavgat’a geldiğini ve bölgenin Türk ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan bir evliya olduğunu hatırlattı. Öz, türbenin aslı değiştirilmeden restore edilerek günümüze kazandırıldığını belirtti. Ayrıca, bölgedeki sonraki yüzyıllarda hem Karamanoğlu hem de Osmanlı idarelerinin türbeye vakfiyeler bıraktığını ifade etti.

Yerel katılım ve kültürel önem:

Açılışa Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Öz, MHP İlçe Başkanı Hakan Rehber, Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, Orman Müdürü İsa Tarhan, MATSO Başkanı Seydi Güngör, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Uslu, sanatçı Tuğba Özay, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda türbenin hem dini hem de kent belleği açısından taşıdığı değerin önemine vurgu yapıldı.

Sanatçı Tuğba Özay, Bucakşeyhler Mahallesi’nin adının kökenine ilişkin merakını aktardı ve Horasan’dan gelen evliyalarla kurulan bağın, köy adının oluşmasında etkili olduğunu söyledi. Özay, Mahmut Öz’ün çalışmaları sayesinde Manavgat’ın tarihi, kültürel ve inançsal özelliklerinin gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Yetkililer, türbenin restore edilmesinin bölgenin saklı kalmış değerlerinin güncel hale getirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Açılış töreni sonrası katılımcılara yapılan ikramla program sonlandırıldı.

SEYİT ZEKERİYYA HAZRETLERİ TÜRBESİ HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA RESTORE EDİLEREK HİZMETE AÇILDI.