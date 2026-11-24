Bucak'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması

Burdur'un Bucak ilçesinde dün akşam saatlerinde, Bucak-Antalya kara yolu üzerindeki Mustafa Konu Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Kazada, Engin Sefa Erkmen (20) idaresindeki 06 EPU 205 plakalı motosiklet ile Kadir G. (72) yönetimindeki 07 BMK 93 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

kaza ve ilk müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Engin Sefa Erkmen ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü Kadir G. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak her iki yaralıyı da ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

soruşturma sürüyor:

Hastanede hayati tehlikesi bulunan Engin Sefa Erkmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı.

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN 20 YAŞINDAKİ GENÇ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.