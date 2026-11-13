Dolar 50,3572 +0,15%
Euro 55,7357 +0,21%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.315,96 +0,41%
EUR/USD 1,1062 +0,02%
Brent Petrol 96,01 +0,20%
--°

Budaklı kaplıcaları'nda doğa için geniş çaplı temizlik seferberliği

Güroymak Belediyesi öncülüğünde kamu kurumları, STK'lar ve gönüllüler Budaklı Kaplıcaları'nda kapsamlı temizlik yaptı; sürdürülebilir düzenlemeler planlanıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:53

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 08:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Budaklı kaplıcaları'nda doğa için geniş çaplı temizlik seferberliği

Budaklı kaplıcaları'nda temizlik çalışmaları başladı

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcaları'nda düzenlenen çevre temizliği ve farkındalık etkinliğiyle bölgedeki atıklar toplandı. Etkinlik, Güroymak Belediyesi öncülüğünde; Güroymak Kaymakamlığı, Küresel Ekoloji ve Yaşam Derneği (KEYADER), İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Belde Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi.

etkinlikte yapılan çalışmalar ve gözlemler:

Katılımcılar kaplıca çevresinde sistematik bir temizlik gerçekleştirerek biriken çöpleri topladı. Çalışma sırasında kısa sürede bir kamyondan fazla atığın bertaraf edildiği bildirildi; tamamlandığında ise en az 6-7 kamyon çöpün kaldırılmasının beklendiği aktarıldı. Etkinlik hem bölgedeki kirliliğin tespitine hem de yerel halkta çevre bilincinin güçlendirilmesine odaklandı.

Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, katılan kurum ve gönüllülere teşekkür ederek Budaklı Kaplıcaları'nın önemine vurgu yaptı. Aykaç, "Burası ilçemiz için çok önemli, nitelikli bir yer. Buradaki doğal su çıkışı kükürtlü ve yaklaşık 40 derece sıcaklığa sahip. Zaman zaman mandaların bu sıcak suya girdiğine ve ortaya güzel görüntüler çıktığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

sürdürülebilirlik planları ve yerel adımlar:

Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ise kaplıcanın dinlenme ve sağlık turizmi için potansiyel taşıdığını belirtti: "Burası çok önemli bir dinlenme ve sağlık açısından değerlendirilebilecek bir yer. Ne yazık ki burayı kullanırken aşırı derecede kirletiyoruz ve temizliğine dikkat etmiyoruz."

Mutlu, belediye öncülüğünde yapılan çağrıya kurumların ve gönüllülerin hızlı yanıt verdiğini, kısa sürede toplanan çöplerle ilk müdahalenin yapıldığını söyledi: "Çok kısa bir sürede bir kamyondan fazla çöp topladık. Çalışmayı tamamladığımızda en az 6-7 kamyon çöp toplamış olacağımızı tahmin ediyoruz."

Bölgede uzun vadeli koruma ve kullanım düzenlemeleri için de adımlar atılıyor. Kaymakam Aykaç, kaplıca civarındaki 35 bin dekarlık İron Sazlığı'nın kesin korunacak alan statüsünde olduğunu hatırlatarak doğal değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Belediye yetkilileri, kaplıca çevresine çöp konteynerleri yerleştirilmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile fizibilite çalışmaları yürütülmesi ve daha sürdürülebilir bir havuz yapılması için görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Yetkililer, ilkbaharda vatandaşların da katılımıyla daha kapsamlı bir temizlik kampanyası düzenlemeyi ve kısa vadede projeyle ilgili müjdeli bilgileri paylaşmayı hedeflediklerini belirtti. Yapılan çalışma, hem bölgedeki kirliliğin görünür hale gelmesine hem de yerel yönetim, kurumlar ve halk arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine hizmet etti.

BİTLİS&#039;İN GÜROYMAK İLÇESİNDE BULUNAN VE ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNEN BUDAKLI KAPLICALARI&#039;NDA ÇEVRE...

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNDE BULUNAN VE ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNEN BUDAKLI KAPLICALARI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karadeniz'de hayalet ağlara karşı su altı dronlarıyla restorasyon başlıyor
images

Buzla örtülen Limni Gölü Zigana'da kartpostallık kışı gösterdi
images

Van gölü hilali ve Artos Dağı bulutlarının buluştuğu an
images

Kentten mahalleye iklim çözümleri: İzmir COP31'de deneyimlerini paylaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim'de üç insan kaçakçısı tutuklandı

Evin önündeki kurt köpeği itfaiyenin müdahalesini 20 dakika geciktirdi

tip 2 diyabetin sinsi ilerleyişi ve erken tanının önemi

Kamyonette başlayan yangın akünün patlamasıyla iki kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor