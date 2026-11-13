Budaklı kaplıcaları'nda doğa için geniş çaplı temizlik seferberliği

Budaklı kaplıcaları'nda temizlik çalışmaları başladı

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcaları'nda düzenlenen çevre temizliği ve farkındalık etkinliğiyle bölgedeki atıklar toplandı. Etkinlik, Güroymak Belediyesi öncülüğünde; Güroymak Kaymakamlığı, Küresel Ekoloji ve Yaşam Derneği (KEYADER), İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Belde Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi.

etkinlikte yapılan çalışmalar ve gözlemler:

Katılımcılar kaplıca çevresinde sistematik bir temizlik gerçekleştirerek biriken çöpleri topladı. Çalışma sırasında kısa sürede bir kamyondan fazla atığın bertaraf edildiği bildirildi; tamamlandığında ise en az 6-7 kamyon çöpün kaldırılmasının beklendiği aktarıldı. Etkinlik hem bölgedeki kirliliğin tespitine hem de yerel halkta çevre bilincinin güçlendirilmesine odaklandı.

Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, katılan kurum ve gönüllülere teşekkür ederek Budaklı Kaplıcaları'nın önemine vurgu yaptı. Aykaç, "Burası ilçemiz için çok önemli, nitelikli bir yer. Buradaki doğal su çıkışı kükürtlü ve yaklaşık 40 derece sıcaklığa sahip. Zaman zaman mandaların bu sıcak suya girdiğine ve ortaya güzel görüntüler çıktığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

sürdürülebilirlik planları ve yerel adımlar:

Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ise kaplıcanın dinlenme ve sağlık turizmi için potansiyel taşıdığını belirtti: "Burası çok önemli bir dinlenme ve sağlık açısından değerlendirilebilecek bir yer. Ne yazık ki burayı kullanırken aşırı derecede kirletiyoruz ve temizliğine dikkat etmiyoruz."

Mutlu, belediye öncülüğünde yapılan çağrıya kurumların ve gönüllülerin hızlı yanıt verdiğini, kısa sürede toplanan çöplerle ilk müdahalenin yapıldığını söyledi: "Çok kısa bir sürede bir kamyondan fazla çöp topladık. Çalışmayı tamamladığımızda en az 6-7 kamyon çöp toplamış olacağımızı tahmin ediyoruz."

Bölgede uzun vadeli koruma ve kullanım düzenlemeleri için de adımlar atılıyor. Kaymakam Aykaç, kaplıca civarındaki 35 bin dekarlık İron Sazlığı'nın kesin korunacak alan statüsünde olduğunu hatırlatarak doğal değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Belediye yetkilileri, kaplıca çevresine çöp konteynerleri yerleştirilmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile fizibilite çalışmaları yürütülmesi ve daha sürdürülebilir bir havuz yapılması için görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Yetkililer, ilkbaharda vatandaşların da katılımıyla daha kapsamlı bir temizlik kampanyası düzenlemeyi ve kısa vadede projeyle ilgili müjdeli bilgileri paylaşmayı hedeflediklerini belirtti. Yapılan çalışma, hem bölgedeki kirliliğin görünür hale gelmesine hem de yerel yönetim, kurumlar ve halk arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine hizmet etti.

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNDE BULUNAN VE ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNEN BUDAKLI KAPLICALARI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.