Budama atıkları ısınmaya dönüşüyor: Kuşadası'ndan ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak

kentsel atıktan sosyal desteğe:

Kuşadası Belediyesi, kış ayları öncesinde kent genelinde yürütülen budama çalışmalarından çıkan ağaç atıklarını değerlendirmeye aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan dallar ile kurumuş gövde ve kökler, kamyonlarla belediyenin çalışma merkezine taşınıyor ve sobalarda kullanılabilecek boyutlarda hazırlanıyor.

hazırlık ve dağıtım süreci:

Toplanan atıklar, Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki çalışma merkezinde kesilerek kışlık yakacak haline getiriliyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından odunlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek şekilde sevk ediliyor. Belediye, gelir düzeyi düşük hanelerin ısınma giderlerini hafifletmeyi hedefliyor.

başvuru nasıl yapılır:

Kışlık yakacak desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Güvercin Masa üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Yapılan başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç durumuna göre değerlendiriliyor ve uygun bulunan hanelere belediye ekiplerince dağıtım gerçekleştiriliyor.

Proje, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hem kentteki atık yönetimini verimli hale getirmeyi hem de dar gelirli ailelerin kış aylarında ısınma masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Hazırlanan odunların önümüzdeki günlerde adreslere ulaştırılması planlanıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, BUDAMA ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN AĞAÇ ATIKLARINI YAKACAK ODUNA DÖNÜŞTÜREREK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRACAK.