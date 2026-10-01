Buldan'da akran zorbalığı: liseli üç öğrenci gözaltında

Buldan'da liseli öğrencilerin akran zorbalığı iddiası

Denizli'nin Buldan ilçesinde, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin karıştığı bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddialara göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi öğrencisi üç kız, Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi çağırıp darp etti.

Olayın ayrıntıları:

Görüntülerde, şehir dışındaki bir noktaya davet edilen ortaokul öğrencisinin çeşme altında ıslatılıp darp edildiği, zaman zaman saçından tutularak sürüklendiği anlar yer alıyor. Saldırının nedenine dair görüntülerde, şüphelilerin mağduru hakkında dedikodu yaptığı yönünde sözler ettiği aktarılıyor. O anlar, başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Soruşturma ve süreç:

Mağdur öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen üç liseli öğrenci gözaltına alındı ve konu hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini bildirdi.

Okul çevresindeki akran şiddeti iddiaları, eğitim ortamında güvenlik ve gözetim konusunu yeniden gündeme getirirken, yetkililer benzer vakaların önlenmesine yönelik adımların önemine işaret ediyor.

ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN BİR KIZ ÇOCUĞUNUN ÇEŞME ALTINDA ISLATILIP DÖVÜLDÜĞÜ, SAÇINDAN SÜRÜKLENDİĞİ GÖRÜNTÜLER HAYRETE DÜŞÜRDÜ.