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Bulvar ışıkları Kayserispor'un sarı-kırmızısını taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı orta refüjünü 140 LED ile Kayserispor'un sarı-kırmızısına boyadı; 70 ağaç da bayraklarla süslendi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bulvar ışıkları Kayserispor'un sarı-kırmızısını taşıyor

Bulvar ışıkları Kayserispor'un sarı-kırmızısını taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki orta refüjü Kayserispor'un renkleriyle aydınlatarak takıma verdiği desteği kamusal alana taşıdı. Uygulama, kentin gece görünümüne estetik bir katkı sağlarken taraftarlık duygusunun sokaklara yansımasını hedefliyor.

aydınlatma ve görsel düzenleme:

Projede 140 adet LED kullanılarak refüjdeki 70 ağaç sarı-kırmızı renklere büründürüldü. Bulvar boyunca ağaçların arasına asılan Türk bayrağı, Büyükşehir Belediyesi ve Kayserispor bayrakları, gece aydınlatmasıyla birlikte görsel bir bütünlük oluşturdu. Bu müdahale, şehrin ana arterlerinden birinde takım renklerinin görünürlüğünü artırdı.

belediye yetkililerinin mesajı:

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç kaynağın önemli bir parçası olan Kayserispor'a verdiği desteği sürdürürken, uygulamanın şehir değerlerini yaşatmayı amaçladığı vurgulanıyor. İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç konuya ilişkin şunları söyledi:

"Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’yi ışıl ışıl aydınlatmaya devam ediyoruz."

Kılıç, projenin ayrıntılarını aktararak, "Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki refüjde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmasıyla, Şehrimizin Markası Kayserispor’umuzun sarı-kırmızı renklerini şehrimizin ışıklarıyla buluşturduk. Projemiz kapsamında 140 adet LED aydınlatma kullanarak, 70 adet ağacımızı sarı-kırmızı renklere büründürdük. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya, Kayserispor’umuza desteğimizi göstermeye ve Kayseri’mize değer katacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Belediyenin bu tür görsel müdahaleleri, yalnızca estetik bir düzenleme olmaktan öte kent aidiyetini ve marka değerini güçlendirme amacı taşıyor. Kayserispor renklerinin kamusal alana taşınması, hem taraftarlarla kent arasında görünür bir bağ oluşturuyor hem de şehrin ortak değerlerine sahip çıkıldığını simgeliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OSMAN KAVUNCU BULVARI’NDAKİ ORTA REFÜJÜ KAYSERİSPOR’UN RENKLERİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OSMAN KAVUNCU BULVARI’NDAKİ ORTA REFÜJÜ KAYSERİSPOR’UN RENKLERİ OLAN SARI-KIRMIZI AYDINLATMALARLA RENKLENDİREREK ŞEHRİN TAKIMINA DESTEĞİNİ YANSITTI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN KAYSERİSPOR’A VERDİĞİ GÜÇLÜ DESTEK, ŞEHİR GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA DA KENDİNİ GÖSTERİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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