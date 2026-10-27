Bulvarlarda çizgi ve işaretlemeyle park düzeni ve güvenlik sağlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent içi ulaşımda güvenliği artırmak ve trafik akışını daha düzenli hâle getirmek amacıyla Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamladı. Uygulama alanı olarak belirlenen Aydın Ünlüce Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve 1527. Bulvar üzerinde yol çizgi ve trafik işaretlemeleri yapıldı.

yapılan düzenlemelerin kapsamı:

Çalışmayı yürüten Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol şerit çizgileri ve yaya geçitleri başta olmak üzere otobüs durak alanları ile bisiklet ve motosiklet park alanlarının işaretlemelerini eksiksiz şekilde uyguladı. Kavşaklardaki araç, yaya ve bisikletli geçişleri yeniden düzenlenirken, trafik akışının daha kontrollü ve güvenli sağlanması amacıyla sinyalizasyon sistemi de devreye alındı. Ayrıca trafik levhalarıyla yol kullanıcılarının doğru yönlendirilmesi sağlandı.

bi’fikirle eskişehir projesinin katkısı:

Bu çalışma alanında hayata geçirilen "Bi’Fikirle Eskişehir" kapsamında yer alan "Park Yerlerinin Çizilerek Belirtilmesi" projesi ile araçların park edebileceği alanlar çizgilerle belirginleştirildi. Böylece park düzeninin sağlanması, düzensiz parkın önüne geçilmesi ve yol kapasitesinin daha verimli kullanılması hedeflendi. Tamamlanan boya ve işaretleme çalışmalarının ardından park alanları daha görünür hale gelirken, yaya geçitleri ve trafik yönlendirmeleri de netleşti.

Sonuç olarak yürütülen düzenlemeler, bulvarlarda araç, bisiklet ve motosiklet parklarının daha düzenli yapılmasına katkı sağlarken tüm yol kullanıcıları için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ’NDEKİ BULVARLARDA YOL ÇİZGİ VE TRAFİK İŞARETLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. "Bİ’FİKİRLE ESKİŞEHİR" KAPSAMINDA YER ALAN "PARK YERLERİNİN ÇİZİLEREK BELİRTİLMESİ" PROJESİNİ DE HAYATA GEÇİREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PARK ALANLARINDAN YAYA GEÇİTLERİNE, BİSİKLET VE MOTOSİKLET PARK YERLERİNDEN TRAFİK YÖNLENDİRMELERİNE KADAR BİRÇOK DÜZENLEMEYLE ULAŞIMDA GÜVENLİĞİ VE DÜZENİ GÜÇLENDİRDİ.