Burak İbbiği’nin adı evinin yanındaki parkta yaşatılacak

11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için Çorum’da ailesinin evinin hemen yanında bulunan park yenilenerek şehidin ismi verildi ve törenle açıldı.

Çorum Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen parkın açılışı öncesinde şehit için Ertuğrul Gazi Mescidi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu; açılış töreninde ise Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve park dualarla hizmete alındı.

Tören detayları:

Çorum Valisi Ali Çalgan açılışta yaptığı konuşmada, parkın konumunun önemine vurgu yaptı: "Bu park onun adını inşallah mahallesinde yaşatacak. Çocuklarımız burada eğlendikçe Burak ağabeylerinin kahramanlığını soracaklar, merak edecekler. Bütün parklar çok kıymetli. Yeşil alan bir şehir için, bir mahalle için çok kıymetli ama şehidimizin adının verilmesi ve evinin hemen arkasında bulunuyor olması bunu daha da özel kılıyor."

Belediyenin çalışması ve vurgular:

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise belediyenin şehit isimlerini yaşatma yönündeki tercihlerini anlattı. Aşgın, şehirde şu an 38 parkta şehit isimlerinin yaşatıldığını belirterek, "Vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye canını ortaya koyan gazilerimiz sayesinde bu günleri görüyor, birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde bu anları paylaşıyoruz" dedi.

Başkan Aşgın, parkta oyuncaklardan kameralara, banklardan şehir mobilyalarına kadar her unsurun yenilendiğini söyleyerek, "Parkımızda bütün oyun gruplarını, kameraları, bankları, şehir mobilyalarını, sert zeminleri tamamen yeniledik. Şehidimize yakışacak hale getirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Aile ve katılımcıların duyguları:

Şehidin babası Rüştü İbbiği törende duygularını paylaştı: "Gururluyum. Şu an biraz hüzünlendim. Yavrumuzun senesi doldu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve bizlere de sabrı cemil diliyorum."

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, kurum müdürleri, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenilenen park, mahalle sakinleri ve çocukların kullanımına açıldı; açılış, şehidin anısını yaşatmayı amaçlayan yerel bir adım olarak öne çıktı.

PARK DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.