Çorum FK teknik direktörü maçı değerlendirdi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Çorum FK, deplasmanda Başakşehir’e 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Burak Yılmaz, hazırlık sürecini, maçın kırılma anlarını ve eksik gördüğü noktaları değerlendirdi.

Savunma planı ve 70 dakikalık başarı:

Yılmaz, tüm hafta ve milli arada rakip üzerine çalıştıklarını anlatarak Nuri Şahin’in taktiğini şu sözlerle aktardı: "Nuri Hoca’nın 3+1 yapıp 6 oyuncuyla bizim stoper ve blok aralarını açıp oraya koşturmak istediğini biliyorduk". Bu plana karşı 70 dakika boyunca başarılı savunma yaptıklarını, orta ve yan ortaları iyi kapattıklarını belirtti.

Kırılma anı ve alınacak dersler:

Teknik direktör, maçın kırılgan geçtiğini vurgulayarak "Shomurodov’un attığı harika bir gol var" dedi ve takımın anlayamadığı bir şekilde 14 dakikada 4 gol yediklerini ifade etti. Yılmaz, özellikle 2-1’lik skordan sonra baskı altında oyun oynama ve skoru koruma konusunda eksik kaldıklarını vurguladı: "2-1’ken baskı altında oyun oynamayı, futbol oynamayı, maçı bitirmeyi, kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz". Ayrıca takımın bu tür anlarda biraz naif davrandığını, sarı kart görmeyip faul yapmadıklarını söyledi.

Yılmaz, maçın büyük bölümünde iyi iş yaptıklarını ancak oyuncu kalitesi ve bütçe farkının bugün belirleyici olduğunu kabul etti ve Başakşehir’in gereğini yaptığını düşündüğünü dile getirdi.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, baskı altında oyun oynamayı ve skoru korumayı öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz" dedi.