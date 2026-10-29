Burdur'da cumhuriyetin 103. yılı kapalı salonda kutlandı

Burdur'da 29 Ekim coşkusu salon töreninde yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü Burdur'da coşkuyla kutlandı. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur uyarısı nedeniyle tören, açık alan yerine Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Günün ilk bölümünde Vali Tülay Baydar Bilgihan tebrikleri kabul etmek üzere Valilik'te bir araya geldi; daha sonra salonda protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlarla bayram sevincini paylaştı.

Vali Bilgihan'ın konuşması:

Vali Tülay Baydar Bilgihan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine ve milletin bağımsızlık iradesine dikkat çekti. Konuşmada şunları vurguladı: "Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin, vatan sevgisinin, milli egemenlik anlayışının tezahürü ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamak için değil; bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi ve geleceğe bıraktığı en kıymetli emaneti bir kez daha hatırlamak için bir aradayız. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini, egemenlik anlayışını ve çağdaş bir devlet kurma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak tanımladığı' ve Türk milletinin geleceğini değiştiren 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün ebedileştiği gündür."

Program akışı ve katılımcılar:

Törene Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının sunduğu jimnastik gösterisi ile devam etti. Ardından sahnelenen halk oyunlarıyla tören sona erdi.

Katılımcıların ve protokolün yüzündeki coşku, Cumhuriyet'in yıl dönümünün hem anma hem de kutlama niteliğini koruduğunu gösterdi. Tören, yağmur tehdidine karşın planlanan etkinliklerin iç mekâna alınarak güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesiyle tamamlandı.

BURDUR’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ, ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ VE KUTLAMA PROGRAMIYLA COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI.