Burhaniye'de hasat öncesi zeytin bahçelerinde sıkı denetim

Saha denetimlerinin kapsamı:

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zeytin üretim alanlarında hasat öncesi yoğun saha kontrolleri yürütüyor. Teknik personel, zeytin ağaçlarının genel gelişim durumunu ve ürünün olgunlaşma sürecini takip ederken, özellikle "vuruk" olarak adlandırılan zararlara ilişkin detaylı incelemeler gerçekleştiriyor. Amaç, verim kaybını önlemek ve kaliteli zeytin ile zeytinyağı elde edilmesini sağlamaktır.

Denetimler, bahçe bazında sistematik olarak yapılıyor; ağaçlardaki görünür belirtiler, ürün tutumu ve olgunlaşma hızı düzenli kayda geçiriliyor. Ekipler tespit ettikleri bulgular doğrultusunda üreticilere saha içi önerilerde bulunuyor ve gerektiğinde İlçe Müdürlüğü aracılığıyla duyurular yapılıyor.

Zeytin sineği takibi ve üretici uyarıları:

Hasat sezonunun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak zeytin sineğinin görülme riski artış gösteriyor. Bu nedenle ekipler, zararlıyı yakından izlemek için haftada iki defa tuzak sayımı ve kontrollerini sürdürüyor. İlçe Müdürlüğü, risk tespit edildiğinde üreticilere zamanında müdahale çağrısı yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, üreticileri bahçelerini düzenli kontrol etmeye, İlçe Müdürlüğü duyurularını takip etmeye ve gerekli görüldüğünde önerilen mücadele yöntemlerini uygulamaya davet ediyor. Bu önlemlerle hem ürün kayıplarının azaltılması hem de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin devam ettirilmesi hedefleniyor.

ZEYTİN BAHÇESİ