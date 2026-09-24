Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Burhaniye'de hasat öncesi zeytin bahçelerinde sıkı denetim

Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat öncesi haftada iki tuzak sayımıyla zeytin sineğini izliyor; hedef verimi koruyup kaliteli üretimi sürdürmek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Burhaniye'de hasat öncesi zeytin bahçelerinde sıkı denetim

Saha denetimlerinin kapsamı:

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zeytin üretim alanlarında hasat öncesi yoğun saha kontrolleri yürütüyor. Teknik personel, zeytin ağaçlarının genel gelişim durumunu ve ürünün olgunlaşma sürecini takip ederken, özellikle "vuruk" olarak adlandırılan zararlara ilişkin detaylı incelemeler gerçekleştiriyor. Amaç, verim kaybını önlemek ve kaliteli zeytin ile zeytinyağı elde edilmesini sağlamaktır.

Denetimler, bahçe bazında sistematik olarak yapılıyor; ağaçlardaki görünür belirtiler, ürün tutumu ve olgunlaşma hızı düzenli kayda geçiriliyor. Ekipler tespit ettikleri bulgular doğrultusunda üreticilere saha içi önerilerde bulunuyor ve gerektiğinde İlçe Müdürlüğü aracılığıyla duyurular yapılıyor.

Zeytin sineği takibi ve üretici uyarıları:

Hasat sezonunun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak zeytin sineğinin görülme riski artış gösteriyor. Bu nedenle ekipler, zararlıyı yakından izlemek için haftada iki defa tuzak sayımı ve kontrollerini sürdürüyor. İlçe Müdürlüğü, risk tespit edildiğinde üreticilere zamanında müdahale çağrısı yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, üreticileri bahçelerini düzenli kontrol etmeye, İlçe Müdürlüğü duyurularını takip etmeye ve gerekli görüldüğünde önerilen mücadele yöntemlerini uygulamaya davet ediyor. Bu önlemlerle hem ürün kayıplarının azaltılması hem de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin devam ettirilmesi hedefleniyor.

ZEYTİN BAHÇESİ

ZEYTİN BAHÇESİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akbank'ın Şehrin İyi Hali'nde 12. dönem başladı: gençler gönüllülüğe çağrılıyor
images

Denizli küçükbaş üreticileri 25,7 milyon liralık destekle üretimi güçlendiriyor
images

Kurtuluş pazarında dönüşüm hızlandı: inşaat yüzde 75'te, erken teslim hedefi
images

Yılmaz'dan Avdagiç'e teşekkür ve seçim öncesi iş birliği vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne çıktı

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği