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Burhaniye'de öğretmenler Harezmi Eğitim Modeli'ni sınıfa taşımaya hazırlanıyor

Burhaniye'de 39 öğretmen, iki grup halinde düzenlenen 30 saatlik Harezmi Eğitim Modeli eğitiminde yenilikçi uygulamalar ve etkinlikler üzerinde çalışacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 22:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Burhaniye'de öğretmenler Harezmi Eğitim Modeli'ni sınıfa taşımaya hazırlanıyor

Eğitimin açılışı ve katılımcılar:

Burhaniye ilçesinde, Ayşe Akpınar Mesleki Eğitim Anadolu Lisesi toplantı salonunda başlayan öğretmen eğitimi, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenleniyor. Eğitim, iki grup halinde toplam 39 öğretmenin katılımıyla yürütülecek ve süresi 30 saat olarak planlandı.

Uygulama odaklı çalışmalar:

Program boyunca katılımcılar, Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde gerçekleştirilebilecek uygulamalara yönelik örnek çalışmalar yapacak ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunacaklar. Eğitim, kuramsal anlatımların yanında öğretmenlerin sınıf içi uygulamalara doğrudan aktarabilecekleri etkinlik tasarımlarına ağırlık veriyor.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin yenilikçi eğitim yaklaşımlarına ilişkin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi ve Harezmi Eğitim Modeli uygulamalarının daha etkin ve yaygın bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. Eğitim tamamlandığında katılımcıların modelin temel ilkelerini derslere entegre etmeye yönelik becerilerinin artması ve ilçede uygulamaların yaygınlaşması bekleniyor.

HAREZMİ EĞİTİMİNE KATILANLAR

HAREZMİ EĞİTİMİNE KATILANLAR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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