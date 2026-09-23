Burnham'dan BM kürsüsünde uyarı: iki devletli çözüm tehlikede, seyirci kalmayacağız

BM 81. Genel Kurulu'nda britanya'nın gündemi:

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, BM 81. Genel Kurulu'nda konuşarak Britanya'nın uluslararası sahnede daha etkin bir rol üstleneceğini vurguladı. Burnham, 'Britanya'nın geri döndüğü' mesajını verip ekonomik dinamizm, istikrarın yeniden tesisi ve küresel ortak sorunlarla iş birliği iradesine dikkat çekti.

Savunma yatırımlarının süreceğini belirten Başbakan, Rusya ile bilinçli bir gerilim politikası yürütülmeyeceğini; hazırlıklı olunacağını fakat paniğe kapılınmayacağını ifade etti. Burnham, gerçekleri açıkça görmenin ve soğukkanlılığı korumanın önemine değindi.

rusya, dezenformasyon iddiaları ve ulusal bilgi savunması:

Konuşmasında Rusya'nın tehdit ve hibrit saldırılarına geniş yer ayıran Burnham, 2019'daki genel seçimlere müdahale edilmek istendiğine dair ellerinde deliller olduğunu söyledi. Kremlin Sarayı'nın bilgiyi manipüle etmek için yılda yaklaşık 1.3 milyar sterlin harcadığını belirtti.

Bu çerçevede Burnham, saldırıları tespit etmek, sorumluları belirlemek ve faaliyetleri engellemek üzere bir Ulusal Bilgi Savunma Merkezi kurulacağını duyurdu ve güvenlik kurumlarının yöneticilerinden bu merkez için çalışmalara başlamalarını talep etti.

gazze vurgusu ve iki devletli çözüm endişesi:

Burnham, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına ilişkin olarak bölgedeki sivil kayıplara dikkat çekti. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu ölümler, sınırlı insani yardım ve süregelen insani krizin altını çizdi. Başbakan, 'Korkunç acılar giderek artarken ve her iki halk için barış ve istikrarın en güçlü umudu olan iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Burnham, İsrail'in Batı Şeria'da E1 adlı yerleşim projesi için ihale açmasına tepki gösterdi. Projenin Batı Şeria'yı böleceğini ve yaşanabilir bir Filistin devletini ulaşılmaz kılma riski taşıdığını belirterek bunun engellenmesi gerektiğini vurguladı. İngiltere'nin bu kapsamda yasa dışı yerleşimlerle ilgili mal ticaretini yasaklayarak işgali hukuka aykırı olarak tanıma ve inşa sürecine dahil olanlara yaptırım uygulama yönünde adımlar atacağını söyledi.

ukrayna desteği ve yapay zeka önceliği:

Ukrayna'ya yönelik desteğini yineleyen Burnham, Kiev ziyaretine atıfta bulunarak kış öncesi Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti; Rusya'ya ise ateşkesi kabul etme ve müzakere çağrısı yöneltti. Burnham, Rusya'nın farklı bir yol seçebileceğini ve ateşkesi kabul etmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Yapay zekanın sağlık, eğitim ve ekonomik büyüme potansiyeline işaret eden Başbakan, kritik altyapıyı korumak amacıyla ABD ile yeni bir yapay zeka savunma ortaklığı başlatıldığını açıkladı. Ayrıca yapay zekayı İngiltere'nin gelecek yılki G20 dönem başkanlığı gündeminin merkezine taşıyacaklarını duyurdu.

Burnham'ın BM kürsüsündeki konuşması, İngiltere'nin güvenlik, insani krizler ve teknolojik rekabet alanlarında daha faal bir dış politika izleme niyetini ortaya koydu; Gazze meselesinde ise diplomasi ve yaptırım seçenekleriyle iki devletli çözüm ihtimalinin korunacağı vurgulandı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'ne ilişkin, "Korkunç acılar giderek artarken ve her iki halk için barış ve istikrarın en güçlü umudu olan iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız" dedi.