Bursa başkan vekili Şahin Biba acı günde yaralıların yanında

Başkan vekili sahada:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve bir tur otobüsünün çekiciyle çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenler ile yaralananların ardından bölgeye giderek sahada çalışmaları yerinde inceledi.

Kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirilirken, Biba; AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte çok sayıda hastanede tedavi gören yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

Hastane ziyaretleri:

Biba, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi’nde yatan yaralılarla görüştü. Ziyaretlerde hasta yakınlarıyla yakından ilgilendi, geçmiş olsun dileklerini iletip moral verdi.

Yaralıların durumu ve ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek sağlık ekipleriyle koordinasyon sağlandı; yakın takibe alınan konular arasında tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve ailelerin bilgilendirilmesi yer aldı.

Büyükşehir müdahalesi ve destek çalışmaları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olay sonrası koordinasyon için AKOM bünyesindeki koordinasyon aracı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) mobil ikram otobüsünü bölgeye sevk etti. Belediyeye bağlı ekipler, ihtiyaçlar doğrultusunda icra edilecek çalışmalara destek vermek üzere bölgede görev yapacak.

Başkan Vekili Biba, yürütülen çalışmaları şöyle özetledi: "Bursa Büyükşehir Belediyemizin mobil ikram otobüsü ve AKOM koordinasyon otobüsü ile ekiplerimiz bölgede görev yapmaya devam edecek. Hemşehrilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerimiz her an yanlarında olacak."

Biba ayrıca, kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelere sabır ve başsağlığı dileyip, tedavileri devam eden yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Yetkililer, bölgedeki çalışmaların ihtiyaçlara göre sürdürüleceğini ve yakın çevrelere gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Ailelerin bilgilendirilmesi ve lojistik destek için ekiplerin koordine çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN VE 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 27 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASININ ARDINDAN BÖLGEYE GİDEREK HASTANELERDE TEDAVİ GÖREN YARALILARI VE YAKINLARINI ZİYARET ETTİ.