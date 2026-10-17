Bursa-Keles yolunda çarpışma: 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 80 yaşındaki Aliye Asa hayatını kaybederken, araçlardaki diğer kişiler hafif yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza noktası ve zaman:

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Keles karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Keles istikametine giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu olay yaşandı.

Araçlar, sürücüler ve yaralılar:

Olayda, Bursa'dan Keles istikametinde seyir halinde olan İ.C. (49) idaresindeki 16 ASZ 063 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen B.A. (47) yönetimindeki 16 RM 668 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Aliye Asa (80) olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüleri İ.C. (49) ve B.A. (47) ile araçlardaki yolcular M.Ö. (49), A.A. (41), H.P. (62), Y.A. (18), Ş.S. (74), Ş.N.S. (13), R.S. (14) ve S.S. (15) hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor.

BURSA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 80 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBEDERKEN, 10 KİŞİ YARALANDI.