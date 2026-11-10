Bursa sanayisine yeni norm: makine tüzüğü uyumu rekabette belirleyici olacak

Yeni düzenlemenin kapsamı ve uygulama takvimi:

Avrupa Birliği pazarına makine ihraç eden firmalar için yeni bir dönem başlıyor. 20 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek Yeni Makine Tüzüğü (2023/1230/EU), üreticilere yalnızca makine güvenliği yükümlülükleri değil; aynı zamanda yazılım güvenliği, siber güvenlik, dijital dokümantasyon ve teknik belgelendirme alanlarında da yeni sorumluluklar getiriyor. Tüzük, uygunluk değerlendirme süreçlerini sıkılaştırırken, ürünlerin serbest dolaşımı ve pazara erişim koşullarını da yeniden düzenliyor.

nelerin değişeceği:

Yeni tüzük, mevcut teknik düzenlemelerden farklı olarak yazılım kaynaklı riskleri, veri güvenliğini ve siber tehditleri doğrudan değerlendirme kapsamına alıyor. Üreticilerden beklentiler arasında güncel risk değerlendirmeleri yapmak, yazılım yaşam döngüsünü belgelemek, dijital talimat ve teknik dosya sunmak ve siber güvenlik önlemlerini sürekli izlemek yer alıyor. Ayrıca uygunluk değerlendirme süreçlerinde daha fazla şeffaflık ve izlenebilirlik talep edilecek; bu da üreticilerin teknik dokümantasyonunu ve test kayıtlarını güçlendirmesini gerektiriyor.

bursa için neden kritik:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bu düzenlemeyi sektörel paydaşlarla ele aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Bursa nın güçlü üretim altyapısı ve yetişmiş insan kaynağına vurgu yaparak, tüzüğe zamanında uyum sağlamanın bölgenin Avrupa pazarındaki rekabet gücü açısından hayati olduğunu belirtti. Güler, Türkiye nin makine ihracatının 2026 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 21,3 milyar dolara ulaştığını ve kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatının 8,7 dolara yükseldiğini hatırlatarak, katma değerli üretim ve uluslararası standartlara uyumun önemini vurguladı.

Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Fatih İğrek ise tüzüğün beraberinde fırsatlar getirdiğini, Türkiye nin esnek ve dinamik yapısı sayesinde yazılım ve siber güvenlik gereksinimlerinin hızlıca üretim süreçlerine entegre edilebileceğini söyledi. Türkiye nin Avrupa makine sanayisi için önemli bir üretim ortağı olduğu ve sektördeki konumun korunması için yeni düzenlemelere uyumun şart olduğu ifade edildi.

uyum süreci ve atılması gereken adımlar:

Eğitim programında yer alan teknik oturumlarda, TSE MTC 178 Makine Emniyeti Ayna Komite Başkanı ve SafeAssist Genel Müdürü Necmi Türer yeni düzenlemenin mevcut gerekliliklerden ayrılan yönlerini ve üreticilerin karşılaşacağı teknik yükümlülükleri detaylandırdı. Üreticilerin öncelikle mevcut ürün portföylerinin risk analizlerini güncellemeleri, yazılım ve donanım entegrasyonlarında güvenlik tasarım ilkelerini uygulamaları, teknik dosyalarını dijital ortamda düzenlemeleri ve uygunluk değerlendirme süreçlerine ilişkin dokümantasyonu güçlendirmeleri gerekiyor.

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır ise Avrupa teknik mevzuatına uyumun dış ticaret açısından taşıdığı önemi hatırlattı; Türkiye nin dış ticaretinin yaklaşık %60 ının Avrupa ile gerçekleştiği göz önüne alındığında, uyumun ticaretin önünü açan bir gereklilik olduğunu vurguladı. Ayrıca uluslararası standartların hazırlanmasında Türk sanayicilerinin daha etkin rol almasının gerekliliği de toplantıda öne çıkan tespitler arasındaydı.

BTSO Akademi kapsamında düzenlenen eğitimde sektör temsilcilerinin soruları yanıtlanarak uygulamaya ilişkin pratik adımlar paylaşıldı. BTSO yetkilileri, üyelerin mevzuata erişimini kolaylaştırmak, teknik bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla ek eğitim ve rehberlik programları planladıklarını bildirdi. Firmalar için kısa vadede öncelik, uyum planı hazırlamak, sorumluluk ve süreçleri netleştirmek ve gerekli kapasiteyi oluşturmak olmalıdır.

Sonuç olarak, Yeni Makine Tüzüğü hem uyum maliyeti hem de rekabet avantajı yaratma potansiyeli taşıyor. Bursa daki üreticiler için zamanında ve sistematik bir uyum süreci, Avrupa pazarındaki konumun korunması ve yeni iş birlikleri için belirleyici olacak. Eğitimler ve sektör koordinasyonu, bu geçiş döneminin en önemli destek araçları olarak öne çıkıyor.

VRUPA BİRLİĞİ PAZARINA MAKİNE İHRAÇ EDEN FİRMALAR İÇİN YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR. 20 OCAK 2027’DE UYGULANMAYA BAŞLANACAK MAKİNE TÜZÜĞÜ, ÜRETİCİLERE MAKİNE GÜVENLİĞİNİN YANI SIRA YAZILIM, SİBER GÜVENLİK VE TEKNİK BELGELENDİRME ALANLARINDA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİYOR. BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), MAKİNE İMALATÇILARINI YAKINDAN İLGİLENDİREN DÜZENLEMEYİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRDİ. BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN GÜLER, YENİ KURALLARA ZAMANINDA UYUM SAĞLAMANIN BURSA’NIN AVRUPA PAZARINDAKİ REKABET GÜCÜ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ.