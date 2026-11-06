Bursa Teknik Üniversitesi'nden çevreci jel ile ilaç üretiminde verim artışı

BTÜ araştırması ilaç üretiminde daha çevreci yöntemler vaadediyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kimya Bölümü akademisyenleri, ilaç etken maddesi üretiminde kullanılan kimyasal süreçleri daha çevreci, ekonomik ve verimli hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir projeyle destek almaya hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Gamze Koz üstlenirken, Prof. Dr. Ömer Koz ve Araştırma Görevlisi Ayşe Halıç Poslu araştırmacı olarak görev alacak. Proje süresinin 30 ay olduğu belirtildi ve doktora öğrencisi Özge Nur Bedirhanoğlu tam burslu bursiyer olarak projede yer alacak.

yeni jel malzemeler:

Projenin merkezinde, psödo-peptit tabanlı supramoleküler jellerin sentezi ve bu jellerin yapısal özelliklerinin aydınlatılması yer alıyor. Araştırmacılar, kiral gözenekli jel malzemeler geliştirerek bu jellerin katalitik özelliklerinden yararlanmayı hedefliyor. Supramoleküler jeller, literatürde akıllı ilaç taşıma sistemlerinden yara örtülerine, sensör uygulamalarından enerji depolamaya kadar geniş kullanım potansiyeliyle anılıyor; BTÜ ekibi bu çok yönlülüğü, ilaç etken maddesi üretimindeki spesifik kimyasal dönüşümlerde verim artırıcı ve seçiciliği yükseltici bir avantaj olarak değerlendirmeyi amaçlıyor.

enerji tasarrufu ve verimlilik hedefleri:

Projede geliştirilecek jel malzemelerin, kimyasal reaksiyonlar sırasında daha az enerji tüketilmesini sağlaması, ürün verimini artırması ve istenen moleküler yapıların daha yüksek seçimlilikle elde edilmesine katkı sunması bekleniyor. Bu sayede özellikle ticari değeri yüksek olan kiral kimyasal bileşenlerin üretiminde daha ekonomik ve çevre dostu yöntemlerin yolları açılabilecek. Proje, ilaç endüstrisinde süreç optimizasyonu ile hem maliyet hem de çevresel ayak izi bakımından somut kazanımlar hedefliyor ve bu yönüyle sektörel uygulamaya dönük bir yaklaşım sergiliyor.

uluslararası iş birliği ve genç araştırmacılar:

Çalışma, CA23111 (SNOOPY) kodlu Avrupa Bilim ve Teknolojide İş Birliği (COST) aksiyonu kapsamında yürütülecek ve İspanya yönetim komitesi üyesi Dr. Ana Maria Garcia Fernandez ile ortak araştırmaları kapsayacak. İş birliği çerçevesinde geliştirilen jel malzemelerin özellikleri karşılıklı olarak incelenecek; doktora öğrencilerinin kısa süreli araştırma ziyaretleri ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı desteklenecek. Bu uygulamalar, genç araştırmacıların farklı araştırma merkezleriyle etkileşim kurmasını ve doktora döneminde uluslararası deneyim kazanmasını kolaylaştıracak.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin üniversitenin araştırma ve geliştirme kapasitesine katkı sunduğunu vurgulayarak, bilimsel çalışmaların yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmesini değil, daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamasını önemsediklerini belirtti. Rektör Çağlar, uluslararası iş birlikleriyle güçlenen bu tür projelerin genç araştırmacıların gelişimine ve ülkenin bilimsel yetkinliğine önemli katkı yapacağına inandıklarını ifade etti.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) AKADEMİSYENLERİNİN HAZIRLADIĞI PROJE, TÜBİTAK DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI. İLAÇETKEN MADDESİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KİMYASAL SÜREÇLERİN DAHA ÇEVRECİ, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN PROJE, İSPANYA İLE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ DE KAPSIYOR.