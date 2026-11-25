Bursa'da zincirleme kaza

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, aniden yoğunlaşan trafikte hızını azaltamayan bir sürücünün çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Olayda araçlardan biri hurdaya dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 16 ASF 437 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan A., önündeki sıkışmayı fark etmeyerek sol şeride geçti. Şeritte bekleyen iki otomobile çarpan otomobil dururken; çarpışmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluştu. Kaza anı, araç içi kamerası görüntülerine yansıdı.

polis müdahalesi ve trafikte güvenlik uyarısı:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde güvenlik önlemleri alındı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi; kazanın plakası ve sürücü bilgileri yetkililerce kayıt altına alındı. Uzmanların uyarılarına göre yoğun trafikte hız ve şerit değişikliklerinde dikkatli olmak, benzer zincirleme kazaların önlenmesinde kritik rol oynuyor.

Kaza anının araç içi kameraya yansıması, sürücülere ani trafik sıkışmalarında hız kontrolü ve takip mesafesinin önemini bir kez daha hatırlattı.

BURSA’DA TRAFİĞİN BİR ANDA YOĞUNLAŞMASIYLA BİRLİKTE HIZINI DÜŞÜREMEYEN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI. KAZA ANI ANBEAN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIRKEN, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.