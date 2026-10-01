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Bursa'da apartmanda duman paniği: asansör halatı aşırı ısındı

Mudanya'da bir apartmanda çatıdan yoğun duman yükselmesi paniğe yol açtı; itfaiye incelemesinde yangın olmadığı, asansör halatının aşırı ısındığı belirlendi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:38

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da apartmanda duman paniği: asansör halatı aşırı ısındı

Bursa'da apartmanda duman paniği: asansör halatı aşırı ısındı

Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde bir apartmanın çatı bölümünden yükselen yoğun duman, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve bölgeyi kontrol altına aldı.

itfaiyenin incelemesi:

Mudanya İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde dumanın asansör boşluğundan çıktığı tespit edildi. Yapılan teknik incelemede herhangi bir alev veya yangına rastlanmadı; dumanın kaynağı olarak elektrik verildiği sırada asansör halatlarından birinin aşırı ısınması gösterildi.

Ekipler, yükselen ısı nedeniyle oluşan yoğun dumana karşı önlem aldı ve binada kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Ölçüm ve görsel incelemelerde yangın belirtileri bulunmadı, yalnızca halatın yüksek sıcaklık üretmesi sonucu duman çıktığı kaydedildi.

tahliye ve kurtarma çalışmaları:

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Tahliye sırasında 2'nci katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sandalyede oturur halde bulunan kadın, ekipler tarafından kucaklanarak güvenli şekilde 2'nci kattan indirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine gelen UEDAŞ ekipleri, güvenlik gerekçesiyle apartmanın elektriklerini keserek ek önlemler aldı. Bölgeye ilişkin güvenlik tedbirleri uygulandı ve konuya dair resmi inceleme başlatıldı.

Yetkililer, ilk bulgulara göre yangın sonrası bir durum olmadığı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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