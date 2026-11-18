Bursa'da kovalamacanın ardından 352 bin 719 lira ceza: sürücü '2 tane bira içtim' dedi

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi, Kent Meydanı Yanyolu'nda gerçekleştirilen uygulamada, 16 BKK plakalı motosikletin ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı belirtildi. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü yakalandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Eren K. uygulama noktasından kaçtı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sonucunda durdurulan sürücünün ehliyetinin yanında olmadığı tespit edildi. Sürücü, alkolmetre üflemeyi reddetti ve polislerin dur ihtarında bulunduğunu kendisinin geçtikten sonra söylediğini iddia etti.

Basın mensubuna yaptığı açıklamada Eren K., "Daha önceki uygulamada telefonumu düşürdüm. Telefonu bulamadım. Ayaklarım hep çamur. Burada arkamdan 'dur' ihtarında bulundular. Benim telefonum yok, dursam sıkıntı durmasam sıkıntı. Alkollü değilim, 2 tane bira içtim. Çıkarsa sıkıntı olacak. Hiçbir trafik cezam yok. Geçtikten sonra 'dur' dediler, polislere dava açacağım" dedi. O anlar kameraya yansıdı.

Kesilen cezalar ve sürücünün tepkisi:

Uygulamaya uymama ve alkolmetreyi reddetme nedeniyle sürücüye bir dizi idari ceza uygulandı. Alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira, "dur" ikazına uymamaktan 200 bin lira ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 2 bin 719 lira olmak üzere toplam 352 bin 719 lira para cezası kesildi.

Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Haber metninde aktarıldığı üzere motosikletin değeri "100 bin lira bile etmeyen" seviyede olduğu ifade edildi. Ceza tutanağını gösteren sürücü, "Bunu belediye başkanına gösterin beni tanıyor" ifadelerini kullandı.

EREN K., "HİÇBİR TRAFİK CEZAM YOK. GEÇTİKTEN SONRA 'DUR' DEDİLER, POLİSLERE DAVA AÇACAĞIM" DEDİ.