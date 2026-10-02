Bursa'da otobüs şoförü Yasemin Alıç'ın zamanında müdahalesi hayat kurtardı

olay anı ve ilk müdahale:

BURULAŞ bünyesinde çalışan otobüs şoförü Yasemin Alıç, 29 Eylül Salı günü saat 17.00 civarında İnegöl Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde görevliyken arka bölümde oturan bir kadın yolcunun aniden fenalaştığını fark etti. Yolcunun "ben fena oluyorum, kötü oluyorum" sözleri üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçen Alıç, bulunduğu konumu paylaştı ve ambulansın yönlendirilmesini sağladı.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, kalp krizi şüphesiyle değerlendirdikleri kadını alarak İnegöl Devlet Hastanesine nakletti. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

tesadüf ve yolcuya destek:

Fenalaşan kadının, başka bir özel halk otobüsü şoförünün annesi olduğu öğrenildi. Alıç, kadının otobüsten inerken eşyalarını toplamasına yardımcı oldu; yolcunun "Benim oğlum da şoför" demesiyle aralarında mesleki bir bağ olduğu ortaya çıktı. Alıç, daha sonra anne ile irtibata geçen oğluyla görüşüp annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı.

önceki müdahale ve şoförün yaklaşımı:

Yasemin Alıç bu tür müdahalelerde ilk kez bulunmuyor. 16 Mayıs 2026 tarihinde de yolculuk sırasında rahatsızlanan yaşlı bir adamı ambulans gelinceye kadar hastaneye ulaştırmıştı. Alıç, yaşadığı deneyimleri anlatırken sağlık söz konusu olduğunda zaman kaybetmeden yardım istenmesi gerektiğini vurguluyor: "O an insan işi unutuyor, sağlık daha önemli sonuçta. Yardım etmek istiyorum, yardımcı olmak istiyorum."

Alıç, benzer vakalarda önceliğinin yolcunun durumuna müdahale etmek ve gereken yardım ekiplerini yönlendirmek olduğunu belirtiyor. Direksiyonda olduğu anlarda yanındaki personele veya yolculara görev vererek hem otobüs seferinin güvenliğini hem de hastanın acil müdahate ulaşmasını sağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

toplu taşımada görevli personelin rolü:

Alıç’ın iki ayrı tarihte gösterdiği duyarlı davranış, toplu taşıma çalışanlarının yalnızca yolcu taşımakla kalmayıp, gerektiğinde sağlık krizlerinin ilk anlarında hayati rol üstlendiğini bir kez daha gösterdi. Böyle durumlarda doğru ve hızlı iletişim kurmanın, konum bilgisinin açıkça verilmesinin ve 112 gibi acil hatların devreye sokulmasının hayati önemi bulunuyor.

Alıç, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: "Vatandaşların da öncelikle duyarlı olup gerçekten yardımcı olmasını istiyorum. Herkes birbirine yardımcı olduktan sonra insanların sağlık hizmetine daha çabuk ulaşacağına inanıyorum." Bu yaklaşım, şehir içi ulaşımda görev yapan personelin kriz anlarında sergilediği pratik taktiklerin ve insan odaklı tutumun önemini öne çıkarıyor.

Olay sonrası Alıç, fenalaşan yolcuyu sağlık ekiplerine teslim edip seferine devam etti. Yetkililer ve sağlık ekipleri ise vatandaşlara benzer durumlarda 112'yi aramanın ve olay yerini doğru iletmenin önemini yeniden hatırlattı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURULAŞ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ YASEMİN ALIÇ, İNEGÖL’DE SEYİR HALİNDEYKEN FENALAŞAN KADIN YOLCUNUN YARDIMINA KOŞARAK SAĞLIK EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ. ALIÇ’IN, GEÇTİĞİMİZ MAYIS AYINDA DA RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞI HASTANEYE YETİŞTİRMİŞTİ. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURULAŞ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YASEMİN ALIÇ, İNEGÖL’DE GÖSTERDİĞİ DUYARLI DAVRANIŞLA BİR KEZ DAHA TAKDİR TOPLADI.