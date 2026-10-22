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Bursa'da sahte avukat ağı çökertildi: vatandaşlar mağdur oldu

Bursa'da kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen yabancı kadın, polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da sahte avukat ağı çökertildi: vatandaşlar mağdur oldu

Operasyonun detayları:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yürüttükleri saha araştırmaları sırasında geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşlara hukuki destek sağlama vaadinde bulunan yabancı uyruklu kadını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin suç kayıtları ve yasal durumu:

Sorgulamalarda şüphelinin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca hakkında iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydın bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, söz konusu şahsın Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmadığı ortaya çıktı.

İdari süreç ve sınır dışı kararı:

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadının, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

BURSA’DA KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITARAK HUKUKİ DESTEK VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI ÖNE...

BURSA’DA KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITARAK HUKUKİ DESTEK VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN YABANCI UYRUKLU KADIN, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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