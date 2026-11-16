Bursa'da sanayiyle birlikte yürütülecek dönüşümün hedefleri netleşiyor

Şahin Biba: dönüşümü birlikte gerçekleştireceğiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında yer alan "Sanayi-Kent Sinerjisi ve Adil Geçiş" panelinde kentte yürütülen iklim ve enerji dönüşümü çalışmalarını anlattı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki paneli CDP Türkiye Ülke Müdürü Mirhan Köroğlu Göğüş modere etti; konuşmacılar arasında EBRD Altyapı Bölge Başkanı İdil Gürsel ve UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele yer aldı.

bursa'nın karbon ayak izi ve öncelikleri:

Başkan Vekili Biba, Bursa’nın kentsel emisyon envanterine dikkat çekerek 2024 verilerine göre kentin toplam karbon ayak izinin 19,84 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu belirtti. Bu yükün yaklaşık %37'sinin endüstriyel faaliyetlerden kaynaklandığını vurgulayarak, "Bursa’nın iklim hedeflerine ulaşması sanayi dönüşümünü sürecin merkezine almadan mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Bu tespit, yerel iklim politikalarının sanayi odaklı bir yaklaşım gerektirdiğini netleştiriyor.

sanayiyle eşgüdümlü planlama ve paydaş yaklaşımı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sera gazı azaltımı ve iklim risklerine uyum için önce "Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı"nı hazırladı; ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle "Yeşil Şehir Eylem Planı"nı hayata geçirdi. Biba, bu süreçte sanayinin, ilgili kurumların ve diğer paydaşların katkısının alındığını; sanayinin dönüşmesi gereken bir hedef nesne değil, sürecin asli paydaşı olarak görüldüğünü belirtti. Belediye, planın izleme ve koordinasyonunu üstlenecek olsa da, çalışmanın tüm Bursa'ya ait bir çerçeve olduğunu ifade etti.

uygulama, veri paylaşımı ve finansman odağı:

Biba, uygulamaya yönelik öncelikleri açıkça sıraladı: enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, suyun yeniden kullanımı, atıkların ekonomiye kazandırılması ve ulaşım altyapısının dönüşümü. Sanayinin yalnızca kendi tesis sınırlarında dönüşüm düşüncesinden uzaklaşması gerektiğini vurguladı; büyük kuruluşların tedarik zincirlerindeki KOBİ'lere teknik ve finansal destek sunmasının adil ve kapsayıcı bir geçiş için şart olduğunu söyledi. Ayrıca ulusal ölçekte uygulanan sıfır atık projesini önemli bir referans olarak göstererek, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğündeki girişimin atık azaltma ve geri kazanım bilincini güçlendirdiğini kaydetti.

Veriye dayalı planlama ihtiyacına dikkat çeken Biba, "Sanayinin enerji, su, atık ve emisyon verileriyle belediyenin altyapı ve çevre verilerini birlikte değerlendirdiğimiz bir yapı oluşturmalıyız" diyerek düzenli ve güvenilir veri paylaşımının altını çizdi. Arıtılmış suların sanayide kullanımı, endüstriyel atıkların hammadde olarak değerlendirilmesi, ortak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları gibi uygulamaların somut fırsatlar sunduğunu belirtti.

Finansman boyutunda ise Biba, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşları arasında teknik hazırlığı güçlü projelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi; İklim Kanunu ile gelişen ulusal politika çerçevesinin ise ortaklıkların önünü açan bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Sonuç olarak Başkan Vekili Biba, Bursa’nın dönüşüm hedefinin belediye sınırlarını aşıp kentin su kaynaklarına, havasına, altyapısına ve toplumsal refahına katkı sağlayacak şekilde kurgulandığını belirtti. Belediyenin planlama, altyapı, koordinasyon ve kamu hizmetleri alanlarındaki sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu, özel sektörün ise yatırım, teknoloji ve veri paylaşımı konularında güçlü katkı sunmasının beklendiğini ifade etti.

Bursa’da hedef, sanayinin rekabet gücünü korurken doğal kaynakları daha verimli kullanan, emisyonları azaltan ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini yükselten bir dönüşümü birlikte gerçekleştirmek olarak özetleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA ORGANİZE EDİLEN ‘SANAYİ-KENT SİNERJİSİ VE ADİL GEÇİŞ’ PANELİNDE KONUŞTU