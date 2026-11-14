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Bursa'da taksi park halindeki araca çarptı; sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Bursa Yıldırım'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ticari taksi park halindeki araca çarptı; taksi hurdaya dönerken sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da taksi park halindeki araca çarptı; sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, 16 T 0984 plakalı ticari taksi sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 16 FAF 94 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kullanılmaz hale gelirken, olay anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın etkileri ve sürücünün durumu:

Görüntülerde, ticari taksinin kontrolünü kaybedip park halindeki araca çarpması ve sonrasında kısa sürede durması yer alıyor. Çarpışmanın şiddetiyle araçta büyük hasar oluştu; görgü tanıkları ve kamera kaydı, sürücünün araç içinden kendi imkanlarıyla çıkabildiğini gösteriyor. Yetkililer, sürücünün burnu bile kanamadan kazayı atlattığını bildirdi.

Olay yeri ve soruşturma:

Kazanın yaşandığı Vatan Caddesi'nde trafik kısa süreli aksadı; ilgili ekipler olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polis ve muhtemel diğer yetkililer kaza nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı. Resmi açıklamada, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayın görüntüleri, kazanın oluş biçimi ve sürücünün şans eseri hafif yaralı olarak kurtulması açısından soruşturmanın önemli bir delili olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak kazanın nedenini netleştireceklerini açıkladı.

Feci kazadan burnu bile kanamadan çıktı... Kaza anı kamerada

Feci kazadan burnu bile kanamadan çıktı... Kaza anı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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