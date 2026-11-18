olayın yaşandığı yer ve gelişme:

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi'nde yolda ilerleyen araçların önüne çıkan bir kadın, sürücülerin geçişini engelledi ve bazı otomobillere yönelik saldırgan hareketlerde bulundu. Kadının müdahalesi trafikte kısa süreli bir duraklamaya ve gerginliğe yol açtı.

görüntüler ne gösteriyor:

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda kadının araçların önünü kestiği, sürücülerin bir süre beklediği ve çevrede kısa süreli kaotik anlar yaşandığı görülüyor. Görüntüler saniye saniye olayın yaşandığı süreci belgeliyor.

trafik ve çevre üzerindeki etkisi:

Yaşananlar nedeniyle bölgedeki araç trafiği geçici olarak etkilendi ve sürücüler ile yoldan geçenler arasında kısa süreli gerginlik meydana geldi. Olayla ilgili olarak görüntüler incelenmeye devam ediyor, olayın nedeni ve sonrasında alınan önlemler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE YOLDAN GEÇEN ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESEN BİR KADIN, OTOMOBİLLERE SALDIRDI.