Bursa projesi Himeji ve Tokyo programlarında temsil edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Tarihi Kentler Konferansı'nda kentinin hem kültürel mirasını hem de deprem dayanıklılığına yönelik çalışmalarını tanıttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi heyeti, 9-13 Kasım tarihlerinde Japonya'nın Himeji ve Tokyo kentlerinde bir dizi etkinliğe katıldı ve kentte yürütülen planlama sürecini uluslararası platformda aktardı.

Konferansta sunulan proje ve vurgulanan çalışmalar:

10-12 Kasım 2026 tarihlerinde Arcrea Himeji Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Dünya Tarihi Kentler Birliği tarafından belirlenen "Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gelecek İçin Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi" teması çerçevesinde kentlerin mirası ve dirençlilik yaklaşımları ele alındı. Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Duygu Yılmaz, konferansta JICA iş birliğiyle bu yılın ağustos ayında tamamlanan Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ni tanıttı. Sunumda, proje kapsamında oluşturulan Kentsel Dirençlilik Planı ile bunun "Kültürel Miras" boyutuna ilişkin yaklaşımlar katılımcıların ilgisini çekti.

Tanıtım standı, nezaket ziyareti ve Tokyo buluşmaları:

Konferans alanında açılan tanıtım standı, Bursa'nın tarihî, kültürel ve turistik değerlerini aktardı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Heyet, kurumsal ilişkilerin sürdürülmesi ve yeni dönem iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi amacıyla JICA'ya nezaket ziyareti de gerçekleştirdi. Programın Tokyo ayağında ise Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Bursa Tanıtım Sunumu ve Uluslararası Networking Programı"nda, 12 turizm acentesinden toplam 17 tur operatörü ile bir araya gelindi ve Bursa'nın destinasyon özellikleri Japon turizm sektörü temsilcilerine aktarıldı.

Heyette yer alan isimler arasında Aziz Elbas (Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı), Duygu Yılmaz (Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü, Jeoloji Yüksek Mühendisi), Aykan Özyürek (İngilizce Profesyonel Turist Rehberi) ve Şenol Dülger (Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Sorumlusu) bulunuyordu. Heyetin Japonya programı, Bursa'nın hem kültürel mirasını vurgulayan hem de deprem riskine yönelik planlama deneyimini paylaşan çok yönlü bir tanıtım faaliyeti oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN JICA İŞ BİRLİĞİNDE TAMAMLADIĞI ‘DEPREM RİSKİNİ AZALTMA VE ÖNLEME PLANLAMASI PROJESİ’, JAPONYA’DA DÜZENLENEN 20. DÜNYA TARİHİ KENTLER KONFERANSI’NA DAMGA VURDU.